Vecinos de Ronda piden que se mejore el servicio de tren Más de 200 personas se concentran junto a la estación de Renfe en la ciudad del Tajo, convocados por una plataforma ciudadana VANESSA MELGAR Sábado, 5 octubre 2019, 23:45

Más de 200 vecinos de Ronda y pueblos de su comarca se concentraron ayer junto a la estación de Renfe en la ciudad del Tajo para exigir mejoras en el servicio de tren en la zona, denunciando, por tanto, incidencias que se han agravado, explicaron, desde el pasado mes de octubre, cuando las fuertes lluvias que azotaron a la provincia provocaron daños en la línea ferroviaria. Además, el ente rechazó la llegada de trenes de otras zonas, conocidos como trenes ranas, desde Extremadura, ante capítulos en los que se llegaron a incendiar los bajos de los convoyes. El colectivo también criticó los continuos retrasos y la situación de las instalaciones de Renfe en Ronda, entre otros aspectos.

Esta acción de protesta fue convocada por una plataforma ciudadana, llamada Tren digno para Ronda y la Serranía, que nació recientemente bajo esta reivindicación. Ha mantenido reuniones en distintos municipios y zonas para darse a conocer. Representantes de los distintos grupos políticos en el Ayuntamiento de Ronda y de otros partidos mostraron tambié su apoyo a la protesta, al igual que en el caso de la comarca. En la misma línea, colectivos y asociaciones como Aprodisis, de personas con discapacidad intelectual en la Serranía, acudieron a la cita en la que se pudo leer, mediante distintas pancartas, 'Que no nos roben el transporte público' y 'Si lo limitan o lo quitan, nos despueblan'. Ana González, como representante de esta plataforma, hizo especial hincapié en la necesidad de apostar por los medios de transporte públicos en una zona castigada, desde hace años, por la despoblación. «Hemos comenzado a alzar nuestras voces para decir alto y claro que vivir en el medio rural no puede restarnos derechos», dijo y continuó: «Gobierno de España, gobiernos regionales, instituciones públicas, agentes sociales...: escuchad nuestro mensaje, cargado a la vez de desazón y de esperanza: queremos un verdadero pacto de Estado contra la despoblación, contra la desvertebración de España y contra la creciente desigualdad entre las personas de los pueblos y las personas de las ciudades. El momento de las buenas intenciones, de las promesas vanas, de las acciones que solo viven en el papel, ha quedado atrás», terminó González, que reclamó inversión para la zona en esta materia y «plazos marcados» con independencia de los «vaivenes políticos». Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, que también se sumó a esta demanda, hizo un llamamiento a la participación en las manifestaciones que tienen como uno de sus grandes objetivos la defensa del tren público, explicó, y que se han fijado para el 26 de octubre en todas las capitales andaluzas. «Las previsiones, además, no son nada halagüeñas para la zona, sobre todo después de que Adif haya catalogado como estaciones no necesarias las de la Serranía», aseguró.

Por último, hay que recordar que alcaldes de Ronda y la Serranía y del Campo de Gibraltar también demandan la mejora del servicio de tren en general, con acciones como un manifiesto remitido al Gobierno central, entre otras. Recientemente, viajaron en tren desde las distintas estaciones en sus poblaciones hasta la ciudad del Tajo, para junto a la estación de Renfe en la localidad, como en el caso de ayer, mostrar su malestar y demandar una apuesta real por el servicio.