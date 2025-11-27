Los vecinos desalojados de Ronda regresan a sus hogares dos días después del derrumbe del muro

Los trece vecinos desalojados, correspondientes a cuatro familias, que el pasado martes abandonaron sus viviendas tras que el muro medianero que separa sus hogares del ... antiguo mercado mayorista resultara dañado durante los trabajos de demolición para el futuro aparcamiento municipal, han regresado a sus casas. Esto se ha producido tras la confirmación por parte del arquitecto del proyecto municipal de que no hay peligro de posible derrumbamiento en el resto de la infraestructura.

Cabe recordar, que según relataron los residentes, el incidente se produjo en torno a las ocho y media de la mañana, cuando una de las máquinas que actuaba en el derribo sufrió un problema de estabilidad que habría provocado el desplazamiento de la estructura hacia varias fachadas. Los técnicos municipales acudieron a la zona pocos minutos después y ordenaron desalojar cuatro viviendas, dos de ellas con daños visibles y otras dos por pura precaución.

Este retorno a los hogares por parte de los damnificados, llega tras la reunión que la alcaldesa del municipio, Mari Paz Fernández, mantuvo con los afectados. En ella le trasladó toda clase de información sobre las reparaciones que se van a realizar en el muro medianero. De hecho, como ha comunicado el Ayuntamiento y ha confirmado SUR tras hablar con los vecinos, las obras del aparcamiento han quedado en un segundo plano para que los trabajadores se puedan dedicar al arreglo de los imperfectos producidos en las viviendas.

Una de las vecinas

Isabel María Berdugo, una de las vecinas más afectadas por la situación, ha relatado a este periódico que sobre las doce del medio día han abandonado el hotel Berlanga, donde se encontraban hospedados estos dos días y que el Ayuntamiento estaba pagando a los perjudicados. Además, ha declarado que durante la reunión mantenido con la regidora rondeña y el arquitecto y aparejador del proyecto le confirmaron que «ya no había peligro».

Berdugo explica que «están todavía derribando el muro» pero le han comunicado que «podemos estar aquí en la casa»

«Están todavía derribando el muro, pero nos han dicho que podemos estar aquí en la casa», aclara. Asimismo, comenta que siguen cayendo algunos cascos pero con mucha menos fuerza que antes porque el muro se encuentra mucho más rebajado y solo afecta a la terraza y a un pequeño cobertizo que tienen contiguo a este espacio.

Por otro lado, según esta vecina rondeña el arquitecto del proyecto quería terminar las obras del aparcamiento municipal y después arreglar los desperfectos que se había ocasionado. Aunque la alcaldesa ha decidido que las acciones se hagan al contrario: «Después que sigan con la obra, pero primero que la prioridad eran nuestras vivienda para que estemos tranquilos viviendo aquí«, puntualiza.

Aunque el tema de fechas para los arreglos sigue un poco en el aire, los vecinos esperan que las obras para poder arreglar los desperfectos de sus hogares no se prolonguen mucho en el tiempo. Tanto es así, que Berdugo espera que en pocos días se puedan subsanar los diferentes daños ocasionados y poder volver «a su vida normal».