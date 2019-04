SUR Ronda «El teatro enseña a los alumnos a trabajar en equipo, tener responsabilidad y superar retos» María Jesús García en el Rodríguez Delgado. / V. M. María Jesús García es profesora de Lengua y Literatura en el instituto Rodríguez Delgado, desde el que coordina cada año el Certamen de teatro en el aula que tendrá lugar del 3 al 7 de junio VANESSA MELGAR Lunes, 15 abril 2019, 01:10

María Jesús García es profesora de Lengua y Literatura desde hace 20 años. Actualmente, trabaja en el instituto rondeño Rodríguez Delgado, en el que coordina el Certamen de teatro en el aula, una iniciativa que se celebrará del 3 al 7 de junio y que llegará este año a su sexta edición. Está prevista la participación de alrededor de 1.500 alumnos de Ronda pero también de Coín y de Setenil de las Bodegas.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

Surge no en este instituto, sino cuando yo trabajaba fuera, con la idea de que el teatro podía ser una herramienta pedagógica. Comencé haciendo musical en Alhaurín de la Torre, en el instituto Gerald Brenan y cuando regresé a Ronda, al Martín Rivero, propuse formar un grupo de teatro. Hicimos varias obras y cuando me cambié al Rodríguez Delgado, propuse nuevamente a la dirección continuar y ellos me animaron. Luego se nos ocurrió que toda la labor que se hacía, no solo que promulgo yo, sino que de alguna manera hay muchos compañeros y compañeros que promueven el teatro, que ven que sirve para la vida personal y grupal y que tiene valores humanos muy interesantes; no sale del aula, por lo que mi idea fue que toda esta labor tuviese reconocimiento. Lo propuse y grupos de teatro que tenemos en Ronda, como el TES, me animaron, y también el Centro de Profesorado de Ronda (CEP).

¿Qué aporta el teatro a los alumnos?

Aprenden a trabajar en equipo, a tener responsabilidad y compromiso y les enseña a superar retos. Hay muchos alumnos que son tímidos y que les cuesta de alguna manera entablar relaciones sociales y el teatro les abre una ventana diferente y ellos se animan, se crecen y se sienten importantes y valorados. He tenido la experiencia, y mis compañeros, de alumnos que eran rechazados o no se incluían en el grupo y que mediante el teatro han encontrado su reconocimiento, por eso insisto siempre en que lo importante no es el resultado, a todos nos gusta que la obra quede bien, pero lo interesante es el progreso y cómo los niños se implican.

Está abierto a toda la comunidad educativa...

Sí. La idea es que participe toda la comunidad educativa: padres, que ya se implican con el vestuario, personal no docente, antiguos alumnos... No tenemos recursos, esa es otra de nuestras dificultades pero, de alguna manera, el interés, las ganas y la ilusión en muchas ocasiones suplen estas carencias.

¿Cuál será la programación?

El 3 de junio escenificaremos América (CEIP Virgen del Carmen, de Setenil, 11.00 horas); el 4 de junio, Romero y Julieta (colegio Fernando de los Ríos, de Ronda, 10.00 horas); Una herencia multicultural, también el 4 de junio por parte de alumnos de secundaria de Coín, a las 12.00 horas; el 5, Maribel y la extraña familia (instituto Gonzalo Huesa, Ronda, 10.00 horas) y El retablillo de Don Cristóbal (10.00 horas) ; y el día 5 igualmente, el Pérez de Guzmán representará Las Tesmoforias (12.00 horas). Ya el 6 llegará una adaptación del musical Mamma mia, por el instituto Martín Rivero (10.00 horas) y Korruptia, por el Rodríguez Delgado (12.00 horas). El 7 de junio se finalizará con Concierto tributo a Disney, del grupo Entrebambalinas (11.30 horas) y tendremos la entrega de premios. Contamos con la colaboración del TES de Ronda, Grupo Entreamigos y grupo Entrebambalinas, al igual que con la Fundación Unicaja Ronda y el Ayuntamiento. Las obras de teatro tendrán lugar en el Teatro Municipal Vicente Espinel.

¿Cómo ha sido la evolución de este certamen?

Está creciendo, va tomando cuerpo. Hay cada vez más alumnos que se implican y que ven que el teatro les gusta. Es también muy importante el público, con el certamen pretendemos que haya alumnos que se impliquen en la representación, pero también habituar al público más joven a asistir a obras de teatro y acercar la cultura y educar la mirada del espectador.

¿Le ha picado el gusanillo a algún alumnos?

Yo tengo la experiencia de que cuatro alumnos que han terminado están estudiando Arte dramático e incluso alguno ya ha terminado y se están dedicando profesionalmente a ello, aunque es un mundo muy complicado.

¿En qué situación cree que está el sector?

Evidentemente está sufriendo, como otros muchos géneros, la influencia de las redes sociales, que todo se consume por internet. El teatro requiere un esfuerzo, pero considero que tiene su público. Los griegos ya vieron la importancia del teatro. Es cierto que ahora no se llenan tanto las salas, pero considero que el teatro sigue estando vigente, se sigue escribiendo y estrenando obra teatral.

Es evidente que le encanta el teatro...

Me encanta el teatro. Lo veo un género muy difícil a la hora de escribir, pero me encanta lo que conlleva: la puesta en escena, el elenco de profesionales que tienen que estar ahí... es una labor muy interesante de equipo. El teatro ese mágico, en cuanto a que en un momento determinado te hace romper con la realidad, te mete en un mundo diferente, te invita a reflexionar, a crecer como persona, a reírte... el teatro es un género fundamental porque es muy directo, la lectura es más personal, el teatro es más colectivo.