SUR Ronda Siete y media: «Me gusta realizar fotografía creativa, construir una imagen con todos sus detalles y disparar» Un autoretrato de Ana Becerra. / A. BECERRA La fotógrafa rondeña Ana Becerra recorre su trayectoria y analiza la situación de su profesión VANESSA MELGAR Lunes, 27 mayo 2019, 01:01

-¿Cómo inició su carrera?

-Me inicié desde niña, observando los álbumes de mi abuela Ana, que durante prácticamente toda su vida vivió carteándose con mi abuelo que tuvo que emigrar a Francia para trabajar. Me pasaba horas observando las fotografías. Desde muy niña, por mi timidez, me introduje en mi mundo interior para evitar exponerme a la gente, así que desperté mi sentido de la imaginación y era muy observadora. Recuerdo que también miraba la Biblia embobada por la pintura renacentista que ilustra. Más adelante, estudié fotografía durante cuatro años en Málaga, tal fue mi decepción, que me mantuve cuatros años sin hacer ni una sola foto, pero durante todo ese tiempo no dejaba de imaginar historias en mi cabeza y de escribirlas en una libreta. En 2009 inicié nuevamente la fotografía, proyectando aquellas cosas escritas en imágenes y tomé varias decisiones. La primera, que debía formarme, porque venía de la fotografía analógica, y decidí que cada día dedicaría dos horas de la mañana a estudiar, cosa que llevo haciendo desde entonces. Y dos, que no estimularía mi mente viendo otras fotografías, quería crear desde mi, con identidad y poniendo mi alma en ello. Descubrí que me conocía, que podía reflejar más mis emociones y mis vivencias a través de mi cámara. Hace ya diez años de todo eso, y desde entonces todo ha sido una secuencia de mi propio mundo en el que me dejo llevar, me escucho y proyecto.

-Hábleme de su trayectoria...

-Mi recorrido desde entonces ha sido muy positivo, vivo al completo de la fotografía artística, soy mi propia jefa y no hago siempre lo mismo. Mi trabajo es tener ideas y hacerlas realidad. Desde la formación dando cursos y talleres sobre fotografía y creatividad, viajando por muchas ciudades de España y del mundo, dando conferencias en festivales de fotografía, exposiciones, publicaciones de libros, revistas, exposiciones, músicos... que me resulta apasionante y me siento feliz y afortunada de regalarme la oportunidad de dedicar mi tiempo a lo que amo. Yo digo que mi trabajo es jugar como cuando era pequeña e inventaba atmósferas y mundos diferentes a mi realidad.

-¿Qué tipo de fotografía realiza?

-La fotografía que me gusta realizar se llama creativa, también construida, poética, fotocuadro...artística. Consiste en sentirla, construir una imagen con todos los detalles y disparar. Me gusta trabajar con personas anónimas que entiendan la idea y lo que quiero transmitir. Mi fotografía es pensada, meditada y muy personal.

-¿En qué proyectos se encuentra inmersa?

-Ahora trabajo en varios proyectos. Uno de ellos es PAYASOS. Llevo trabajando más de dos años, retratando a famosos como Nadia Santiago o David Otero, entre otros, de payasos para trabajar la identidad. La finalidad es la edición de un fotolito con 30 retratos de artistas conocidos que hablen sobre creatividad. Las ganancias de estos libros irán destinados a la formación de un equipo de trabajo para fomentar el pensamiento creativo en los jóvenes, ya que se reduce al 80% su capacidad creativa, y es importante que sigan manteniendo este desarrollo para su identidad. Ellos transcurren en una época de difíciles decisiones y de búsqueda de identidad. Otro proyecto es 'Si la gente no va a las exposiciones, las exposiciones irán la gente', cuya intención es divulgar arte, no venderlo, de diferentes maneras, tamaños y lugares, para proponer una educación visual y un alcance a todos. #formatopequeño consistía en exponer a modo de pegatinas en lugares donde estudia mucha gente, bares, metros, ascensores de comercios, baños públicos... Ha sido un proyecto con muy buena acogida en Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona e incluso, Ecuador. Ahora con #formatogrande pretendo exponer en diferentes paredes de Ronda, por diferentes calles y cuanto más grande, mejor. Y también estoy trabajando la segunda parte de anatte (alma y espiritualidad), focalizando una serie de retratos en la naturaleza y el hombre. También irá acompañado del elemento como el agua y se proyectará en vídeo, por lo que contaré de nuevo con Fran Duarte, que es mi mano derecha y la persona que más confió para mis proyectos.

-¿Qué cualidades debe tener un buen fotógrafo?

-La única cualidad para cualquier cosa, no sólo para ser fotógrafo, es sentirte motivado, apasionado y crear tu identidad. Tener fluidez, flexibilidad y ser original... paciencia, constancia. Encontrar tu identidad y entrenarla.

-¿Su profesión es vocacional?

-Sin duda. Nuestro trabajo es estar pensando constantemente, arriesgar, tomar decisiones, hipotecarte, viajar, noches en vela, separarte de la familia, sentirte vulnerable y hacerlo solo. La fotografía es un trabajo muy individual, Requieres de sostenerte bien mentalmente.

-¿En qué situación está su sector?

-Artísticamente estancando. Aún tiene una trayectoria pobre, poco original y menos efectiva. Sobra mucho contenido y falta mucha originalidad e identidad. Pero, por otro lado, me gusta que la fotografía esté al alcance de cualquiera, porque de este modo los jóvenes adquieren más pensamiento divergente.

-¿Dónde ha expuesto sus trabajos y a quién o qué le gustaría fotografiar?

-Recientemente estuve en Zaragoza (salón de Jalón Ángel), Barcelona (festival Miradas), Photogenic (Barcelona), feria Hybrid (Madrid), Huelva, por la galería Magasé Art Gallery, en la Bienal de Quito, en Ecuador, en La Almazara de Ronda, en Alemania (galería Matriartch), en CoheteToledo (Toledo). Próximamente, estaré en Art & Breakfast (Málaga) y la Noche en Blanco (Ronda). Ahora mismo, me gustaría encontrar las localizaciones idóneas para la segunda parte de anatte, pero me gustaría exponer en Ronda en la Colegiata de Santa María de la Encarnación La Mayor.