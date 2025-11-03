La rotura de una tubería en Ronda obliga a reubicar a 50 alumnos del colegio Virgen de la Cabeza

El Ayuntamiento de Ronda ha confirmado el traslado temporal de unos 50 alumnos del colegio Virgen de la Cabeza a la Escuela Municipal de Música ... y Danza, situada en el antiguo colegio Giner de los Ríos, en la barriada de La Dehesa. La medida, acordada el domingo junto a la dirección del centro, se mantendrá hasta que se conozca el resultado del informe de Sanidad requerido a la Junta de Andalucía, que determinará si las instalaciones son aptas para retomar la actividad lectiva.

50 alumnos reubicados

Según han informado desde el Consistorio, la rotura se produjo el miércoles pasado, cuando se detectó una tubería de fibrocemento deteriorada que provocó una fuga de aguas fecales en el sótano del edificio provocadas por las lluvias. La delegación municipal de Educación tuvo conocimiento de la incidencia esa misma tarde y puso de inmediato a disposición de la dirección del colegio tanto al personal de limpieza como a la brigada municipal de obras, que acudieron al centro para inspeccionar los daños y valorar las actuaciones necesarias.

El pasado jueves, el Ayuntamiento firmó una providencia para reforzar los trabajos de limpieza y saneamiento en el centro. Un equipo de tres profesionales realizó una limpieza integral de las zonas afectadas, quedando el colegio completamente limpio a última hora de la tarde. Fuentes municipales han recalcado que que el vertido se limitó al sótano y no afectó a las aulas, que permanecieron limpias y sin olores.

Durante la jornada del viernes, personal de Sanidad acudió al colegio para realizar una inspección y elaborar un informe técnico sobre la situación de las instalaciones, una vez despejada la zona. Ese mismo día, los alumnos no acudieron a clase por decisión de sus familias, que prefirieron esperar a conocer los resultados del informe. La concejalía de Educación visitó el centro tanto el jueves como el viernes, y de nuevo el domingo, comprobando que no existían olores ni restos visibles en las aulas ni en el sótano.

Tanto el jueves como el viernes, los alumnos no acudieron a clase por decisión de sus familias

En su visita del domingo, la concejala de Educación, Cristina Durán, explicó que la situación estaba bajo control y que la brigada de obras municipal iniciará este lunes las reparaciones en la red de saneamiento. Los trabajos consistirán en la sustitución del tramo afectado de la tubería de fibrocemento y la construcción de una arqueta, con el objetivo de prevenir posibles incidencias futuras.

Medida temporal

El traslado del alumnado a la Escuela Municipal de Música y Danza se acordó como medida temporal para garantizar la continuidad de las clases y evitar interrupciones en la actividad docente. Este espacio, gestionado por el propio Ayuntamiento, se ubica en el antiguo colegio Giner de los Ríos, un edificio en desuso que se acondicionó hace varios años para albergar la Escuela de Música y que se encuentra a pocos metros del CEIP Virgen de la Cabeza.

Según fuentes municipales consultadas por SUR, el Ayuntamiento ha mantenido una coordinación permanente con la Delegación Territorial de Educación y con la Delegación de Sanidad, a las que se dio traslado del incidente desde el primer momento. Fue el viernes cuando se requirió formalmente el informe sanitario, que se espera conocer en los próximos días y que determinará si el centro puede reabrir con normalidad.

Desde el Ayuntamiento de Ronda se ha querido destacar la rápida actuación de los servicios municipales, tanto de limpieza como de obras, y la colaboración con la dirección del centro y las familias del alumnado. El Consistorio insiste en que el problema se encuentra totalmente controlado, que los espacios afectados fueron limpiados y desinfectados el jueves, y que la medida del traslado responde únicamente a un criterio de prudencia hasta disponer del informe técnico definitivo.