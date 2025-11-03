Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los trabajos de limpieza que se han realizado en el colegio Virgen de la Cabeza de Ronda. SUR
SUR Ronda

La rotura de una tubería en Ronda obliga a reubicar a 50 alumnos del colegio Virgen de la Cabeza

La avería en el sistema de saneamiento, provocada por las lluvias del miércoles, fue reparada y limpiada al día siguiente. Este domingo se acordó trasladar las clases de forma provisional a la espera del informe de Sanidad

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:21

El Ayuntamiento de Ronda ha confirmado el traslado temporal de unos 50 alumnos del colegio Virgen de la Cabeza a la Escuela Municipal de Música ... y Danza, situada en el antiguo colegio Giner de los Ríos, en la barriada de La Dehesa. La medida, acordada el domingo junto a la dirección del centro, se mantendrá hasta que se conozca el resultado del informe de Sanidad requerido a la Junta de Andalucía, que determinará si las instalaciones son aptas para retomar la actividad lectiva.

