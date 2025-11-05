Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un operario especializado realiza tareas de desinfección. SUR
SUR Ronda

Ronda remata los trabajos en el colegio Virgen de la Cabeza y pedirá a Sanidad el informe para su reapertura

El Consistorio ha completado la reparación de la red de saneamiento y la desinfección de las zonas afectadas. Pasado el plazo de 12 horas establecido en el protocolo sanitario, se solicitará la inspección previa que permitirá reabrir el centro

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

Novedades importantes en el caso de los 50 estudiantes del colegio Virgen de la Cabeza de Ronda que tuvieron que ser reubicados a comienzos de ... esta semana tras la rotura de una tubería en el centro. El Ayuntamiento de la localidad ha informado de que este miércoles se están finalizando los trabajos necesarios para subsanar la situación que provocó dicha avería y proceder a la desinfección de las zonas afectadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

