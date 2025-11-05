Ronda remata los trabajos en el colegio Virgen de la Cabeza y pedirá a Sanidad el informe para su reapertura
El Consistorio ha completado la reparación de la red de saneamiento y la desinfección de las zonas afectadas. Pasado el plazo de 12 horas establecido en el protocolo sanitario, se solicitará la inspección previa que permitirá reabrir el centro
Ronda
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:50
Novedades importantes en el caso de los 50 estudiantes del colegio Virgen de la Cabeza de Ronda que tuvieron que ser reubicados a comienzos de ... esta semana tras la rotura de una tubería en el centro. El Ayuntamiento de la localidad ha informado de que este miércoles se están finalizando los trabajos necesarios para subsanar la situación que provocó dicha avería y proceder a la desinfección de las zonas afectadas.
Según el Consistorio, una vez transcurran las 12 horas que exige el protocolo sanitario tras la desinfección, se solicitará una nueva inspección a los técnicos de Sanidad con el objetivo de verificar que se han cumplido todas las recomendaciones establecidas. Desde el equipo de gobierno confían en que, una vez se emita el informe favorable, la situación pueda regularizarse lo antes posible y el alumnado pueda regresar a su colegio con todas las garantías.
Cabe recordar que los escolares fueron trasladados el pasado lunes a la Escuela Municipal de Música y Danza, situada en el antiguo colegio Giner de los Ríos, un edificio que se acondicionó hace varios años para acoger la Escuela de Música y que se encuentra a pocos metros del CEIP Virgen de la Cabeza. Esta medida se adoptó como solución temporal para garantizar la continuidad de las clases mientras se ejecutaban los trabajos de reparación y limpieza.
La incidencia se originó el pasado miércoles 29 de octubre, cuando se detectó la rotura de una tubería de fibrocemento deteriorada a causa de las lluvias. La avería provocó una fuga de aguas fecales en el sótano del edificio, lo que llevó a activar de inmediato el protocolo municipal de intervención.
Distintas actuaciones
Durante los últimos días, los servicios municipales han llevado a cabo distintas actuaciones. Entre ellas, la reparación de la tubería dañada, la limpieza integral de las instalaciones y la renovación de la gravilla del patio escolar. Este miércoles, según ha informado el Ayuntamiento, se están ultimando las labores de desinfección a cargo de una empresa especializada, que ha actuado en el salón de actos, la sala de calderas, el almacén de material y los pasillos del sótano, es decir, en toda la zona afectada por la incidencia.
Asimismo, se ha instalado una malla mosquitera en los espacios de ventilación del sótano, atendiendo a una de las recomendaciones de Sanidad, con el fin de evitar la entrada de plagas y suciedad. El Ayuntamiento ha reiterado su voluntad de cumplir con todas las indicaciones sanitarias y su deseo de que los estudiantes puedan regresar cuanto antes a su centro educativo.
