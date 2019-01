Ronda intenta abrir su Museo cofrade desde hace más de diez años En la calle Armiñán reza el cartel de Museo cofrade. :: v. m. El Ayuntamiento firmó la cesión a las hermandades del local, que se acondicionó, en los antiguos juzgados, pero después argumentó que era un bien demanial VANESSA MELGAR Sábado, 5 enero 2019, 00:32

Ronda lleva más de diez años intentado abrir su Museo cofrade, un sueño para la ciudad del Tajo, con un población vinculada a las hermandades de más de 14.000 personas, que casi parece esfumarse a medida que pasa el tiempo. El municipio, que cuenta con un gran patrimonio religioso y con su Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, tendrá que seguir esperando, ya que, según indicó el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento rondeño, Alberto Orozco, «no hay ninguna novedad» al respecto. Las instalaciones están, en la calle Armiñán, en la planta baja del antiguo edificio de los juzgados, acondicionadas como Museo cofrade (pendiente de dotarlas de contenido gracias a las hermandades), pero están cerradas a cal y canto. En la puerta reza el cartel de Museo cofrade de Ronda, en pleno circuito turístico y el inmueble es utilizado como sede de la Agrupación de hermandades y cofradías de Ronda.

Este ente es quien, inicialmente, iba a gestionar el Museo. De hecho, en 2012, firmó un convenio de cesión de las instalaciones con el Ayuntamiento, por diez años y 600 euros al mes, con un período de carencia de dos años y seis meses. Este último período expiró y como la Agrupación no puedo poner en marcha el espacio, se solicitó su ampliación, en 2015, pero entonces, tal y como explicaron desde el Consistorio, un informe municipal, se la Secretaría, alertó de que el inmueble es un bien demanial, es decir, que su uso está sujeto a la prestación de servicio público y que su desafección, su paso a bien patrimonial, no era automático, por lo que la cesión no sería posible y habría que convocar una licitación o concurso. Y en este punto sigue el proyecto. Se llegó incluso a barajar el nombre del gerente y el precio por la visita, lo que se convertiría en una fuente de ingresos para las hermandades.

Asignatura pendiente

El paso para esta cesión frustrada se llevó a cabo bajo el mandato del PP y del PA, con la popular María de la Paz Fernández a la cabeza. Posteriormente, ésta gobernó en minoría hasta que el PSOE, el PA e IU le arrebataron el sillón con una moción de censura que sentó a la socialista Teresa Valdenebro en el cargo. Ni unos, ni otros han desenmarañado el asunto y el resultado es que el mundo cofrade rondeño sigue sin cumplir uno de sus sueños. Además, este museo también vendría a complementar la oferta turística de una de las ciudades más visitadas de Andalucía.

El edificio de los antiguos juzgados fue reformado en 2009, con fondos de los llamados planes Zapatero (antes, los responsables municipales ya planteaban el proyecto). Se dividió en la planta baja, dedicada al museo, con entrada por la calle Armiñán; y el resto de las plantas para dependencias municipales, con acceso por la plaza del Silencio. Actualmente, en éstas se ubican las concejalías de Obras y Urbanismo, Montes, Medio Ambiente...

Antes de esta ubicación, los antiguos juzgados, se barajaron otras, como la planta baja del Ayuntamiento, en la plaza Duquesa de Parcent, a pocos metros. La actual parece más bloqueada que nunca y el proyecto sigue en el aire, convirtiéndose en otra asignatura pendiente para el Ayuntamiento rondeño.