La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, y el concejal de Agricultura, Juan Carlos González, durante su visita a las obras de mejora del camino de Cochinitas. SUR
SUR Ronda

Ronda inicia este lunes las obras de mejora en el camino de Cartajima tras los daños de los temporales

Finalizada la actuación en Cochinitas, el Consistorio prosigue con la rehabilitación de los accesos rurales del municipio

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:00

Comenta

El Ayuntamiento de Ronda prosigue con su plan de mejora de los caminos rurales que fueron afectados durante los últimos temporales y que habían dejado ... en malas condiciones algunas de las vías clave del término municipal. Las últimas actualizaciones en esta materia dejan dos noticias importantes: la primera, la finalización de las obras de mejora en el camino de Cochinitas; y la segunda, el inicio este lunes de los trabajos en el camino de Ronda a Cartajima.

