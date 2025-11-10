Ronda inicia este lunes las obras de mejora en el camino de Cartajima tras los daños de los temporales

El Ayuntamiento de Ronda prosigue con su plan de mejora de los caminos rurales que fueron afectados durante los últimos temporales y que habían dejado ... en malas condiciones algunas de las vías clave del término municipal. Las últimas actualizaciones en esta materia dejan dos noticias importantes: la primera, la finalización de las obras de mejora en el camino de Cochinitas; y la segunda, el inicio este lunes de los trabajos en el camino de Ronda a Cartajima.

Desde el organismo municipal han confirmado que se ha concluido la reparación del camino de Cochinitas, el cual, debido a las intensas lluvias, se encontraba en mal estado y dificultaba el tránsito. Este camino está numerado legalmente como el 211 del Catálogo Municipal de Caminos Públicos. La inversión ha alcanzado los 37.000 euros y ha permitido devolver a este espacio su estado óptimo.

En este paquete de inversiones también se incluye la siguiente actuación en materia de caminos rurales, en la que se centrará el Consistorio en las próximas semanas. Se trata del camino que conecta Ronda con Cartajima, que igualmente quedó perjudicado por las mismas causas.

Valor fundamental

Esta vía, en la que se ha comenzado a actuar desde este lunes, tiene un valor fundamental dentro del término municipal, ya que constituye uno de los principales pasos de comunicación con el Partido Rural Rosalejo, donde existen numerosas viviendas y explotaciones.

González agradeció el apoyo de otras administraciones que permiten «mejorar la extensa red de caminos públicos y vías pecuarias del término de Ronda»

El Ayuntamiento ha informado de que se actuará sobre unos 600 metros afectados por socavones y desprendimientos. Asimismo, se realizarán labores de pavimentación, en un «esfuerzo realizado por el Ayuntamiento», según declaró el concejal de Agricultura, Juan Carlos González, quien también agradeció el apoyo de otras administraciones que permiten «mejorar la extensa red de caminos públicos y vías pecuarias del término de Ronda, conscientes de las necesidades que presentan».

Por otra parte, se ha explicado que en el caso de Cochinitas se ha intervenido en un tramo donde se produjo un desprendimiento de parte de la plataforma, provocando un desnivel de casi un metro y haciendo inviable el paso de vehículos. Se ha mejorado el sistema de drenaje y se ha pavimentado el firme.