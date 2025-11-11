Ronda ya tiene fecha para estrenar su alumbrado navideño

El Ayuntamiento de Ronda ha anunciado que el próximo 28 de noviembre tendrá lugar el tradicional encendido del alumbrado navideño, un acto que volverá a ... celebrarse en la plaza de España a las 18.30 horas. La alcaldesa, Mari Paz Fernández, junto a la concejala de Fiestas, Rebeca Muñoz, presentó los detalles de una programación que pretende dinamizar la ciudad durante las fiestas. Según explicaron, el evento inicial contará con actuaciones musicales, animación para todas las edades y nieve artificial, elementos que ya se han convertido en parte habitual del inicio de la Navidad rondeña y que cada año congregan a miles de vecinos y visitantes.

El alumbrado, que este año superará el millón y medio de microbombillas intermitentes de bajo consumo, incorporará materiales de última tendencia y un diseño renovado. La regidora destacó especialmente las nuevas decoraciones que estrenarán las calles Virgen de la Paz y Carrera Espinel. La primera lucirá pórticos navideños con acabados brillantes, mientras que la segunda incorporará una composición tridimensional y elementos de alta decoración diurna. El objetivo, según Fernández, es seguir embelleciendo el centro urbano y ofrecer una experiencia visual más atractiva tanto de día como de noche.

1,5 millones de microbombillas intermitentes

Entre los elementos más llamativos que podrán encontrarse en distintos puntos del casco urbano se incluyen varios photocalls temáticos, algunos con motivos infantiles. También se instalará un gran árbol de Navidad de 15 metros de altura en forma de cono, dotado de un sistema de iluminación con cambios de color que permitirá crear espectáculos visuales durante las tardes y noches festivas. La alcaldesa recordó además la tradicional visita guiada que cada diciembre realizan las personas mayores para conocer el alumbrado, una iniciativa que se mantiene debido a la gran acogida de ediciones pasadas.

También se instalará un gran árbol de Navidad de 15 metros de altura en forma de cono

Programa de actividades

La concejalía de Fiestas ha preparado un programa de actividades que se extenderá del 28 de noviembre al 5 de enero, diseñado para llegar a públicos de todas las edades pero con especial atención a los más pequeños. Entre las propuestas destacan la pista de hielo, que abrirá desde el 23 de diciembre al 2 de enero, así como la noria y el gran árbol interactivo, que estarán disponibles desde el mismo día del encendido. A ello se suman fiestas infantiles, espectáculos teatrales, zambombas jerezanas, humor, conciertos y la esperada llegada de Papá Noel y los Reyes Magos.

Uno de los eventos más multitudinarios será, como cada año, la Cabalgata de Reyes del 5 de enero, que partirá a las 18.00 horas desde el entorno del colegio Miguel de Cervantes. El recorrido finalizará en la plaza de la Merced, donde se llevará a cabo la tradicional Adoración al Niño Jesús. Días antes, los más pequeños podrán entregar sus cartas gracias a la instalación del Buzón Real y la presencia de la Cartera Real, que tendrá actos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo zambombas y actividades previas al gran desfile.

El programa incluye también citas culturales destacadas, como el espectáculo de Cantores de Híspalis en el teatro municipal el 12 de diciembre, y conciertos de la Banda Municipal y la Banda Arunda que pondrán el acento musical a las celebraciones. La alcaldesa quiso subrayar «el gran esfuerzo» que realiza el Ayuntamiento para ofrecer un calendario festivo amplio y de calidad, animando a la ciudadanía a participar y disfrutar de las actividades.