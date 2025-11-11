Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández junto a la concejala de Fiestas, Rebeca Muñoz. SUR
SUR Ronda

Ronda ya tiene fecha para estrenar su alumbrado navideño

La ciudad se prepara para un encendido especial con más de un millón y medio de luces, nuevas decoraciones en las principales calles y un espectáculo que marcará el inicio oficial de la Navidad

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:53

Comenta

El Ayuntamiento de Ronda ha anunciado que el próximo 28 de noviembre tendrá lugar el tradicional encendido del alumbrado navideño, un acto que volverá a ... celebrarse en la plaza de España a las 18.30 horas. La alcaldesa, Mari Paz Fernández, junto a la concejala de Fiestas, Rebeca Muñoz, presentó los detalles de una programación que pretende dinamizar la ciudad durante las fiestas. Según explicaron, el evento inicial contará con actuaciones musicales, animación para todas las edades y nieve artificial, elementos que ya se han convertido en parte habitual del inicio de la Navidad rondeña y que cada año congregan a miles de vecinos y visitantes.

