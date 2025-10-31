Ronda aprueba municipalizar el servicio de transporte urbano

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Ronda aprobó por unanimidad el inicio del expediente para municipalizar el servicio de transporte urbano. Con esta medida, el ... equipo de gobierno que encabeza la alcaldesa, Mari Paz Fernández, busca garantizar la continuidad y mejora de un servicio que actualmente presenta deficiencias y cuya gestión privada no ha logrado consolidarse tras varios intentos fallidos de licitación.

La decisión llega pocos días después de que la última convocatoria pública para adjudicar el transporte urbano quedara desierta, al no superar la única empresa licitadora, Rondabus Tours, la puntuación técnica mínima exigida. Con apenas 14 puntos sobre 40, la oferta no alcanzó el umbral de calidad necesario, lo que ha llevado al Consistorio a valorar de manera definitiva la recuperación del servicio para su gestión directa. Esta ha sido ya la tercera licitación fallida en los últimos años.

Fernández explicó durante la sesión plenaria que la municipalización se plantea como una «salida responsable» tras los reiterados intentos sin éxito de encontrar una concesionaria solvente. «Lo hemos intentado de diversas formas, con el propósito de mejorar el servicio y de que este fuese eficiente, pero ninguna empresa ha cumplido los requisitos mínimos», señaló. La alcaldesa defendió que el objetivo es ofrecer «un transporte público de calidad y estable, gestionado pensando en los rondeños y no en el beneficio privado».

Con la aprobación del inicio del expediente, el Ayuntamiento realizará ahora un estudio técnico y económico para analizar la viabilidad de la gestión directa. Entre las opciones que se contemplan figura la creación de una empresa municipal que asuma la prestación del servicio, así como la posibilidad de que esta misma entidad se encargue en el futuro de la nueva estación de autobuses, cuyas obras se encuentran ya en su fase final en la zona de El Fuerte.

El transporte público urbano se ha convertido en uno de los grandes retos de la gestión municipal. El último pliego de condiciones contemplaba una inversión cercana a los cinco millones de euros, con la incorporación de tres autobuses nuevos, accesibles y energéticamente eficientes. También incluía la renovación de marquesinas con información digital y tiempos de espera en tiempo real, además de la ampliación de recorridos hacia zonas como el Olivar de las Monjas, el polígono industrial o el Hospital de la Serranía, y la puesta en marcha de lanzaderas escolares durante el curso lectivo.

Con este nuevo escenario, el Ayuntamiento deberá redefinir el modelo de transporte y sus condiciones. La regidora insistió en que la gestión pública permitiría ganar estabilidad y control sobre un servicio esencial para la movilidad local, especialmente en una ciudad con un núcleo urbano disperso y en crecimiento. «Queremos garantizar un servicio moderno, eficiente y adaptado a las necesidades de los ciudadanos», aseguró Fernández, quien recordó que el transporte urbano se seguirá prestando con normalidad mientras se desarrolla el nuevo modelo.

Impuestos municipales

Durante la misma sesión plenaria, la alcaldesa anunció además que el Ayuntamiento no subirá los impuestos municipales en 2026, manteniendo la congelación de tasas y tributos locales por un año más. Fernández destacó que el equipo de gobierno «vuelve a cumplir su compromiso con los rondeños» al evitar incrementos fiscales, pese al contexto económico actual y a los proyectos de inversión que se mantienen activos en la ciudad.

El debate fiscal contó con el respaldo de los distintos grupos políticos, que valoraron la estabilidad presupuestaria del Consistorio y la política de contención de impuestos que se viene aplicando en los últimos ejercicios. Según defendió la regidora, esta medida «permite aliviar la carga económica de las familias y facilitar el mantenimiento de la actividad económica local».

Por último, el Pleno aprobó también una moción del grupo municipal del Partido Popular para rechazar el convenio propuesto por la Dirección General de Tráfico (DGT) al Ayuntamiento. En ella se solicita al Gobierno central que financie y habilite en Ronda una sala equipada, tanto técnica como humanamente, para la realización de los exámenes de conducir. De no ser así, los aspirantes de la ciudad y de la comarca tendrán que desplazarse a Málaga a partir de enero.