La alcaldesa de Ronda supervisa los trabajos previos de cata arqueológica. SUR
SUR Ronda

Ronda adjudica por 1,2 millones la remodelación integral de la plaza Ruedo Alameda

La intervención, diseñada por el arquitecto rondeño Sergio Valadez y financiada en parte con el 2% Cultural, recuperará la esencia histórica del entorno

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:10

Comenta

La plaza Ruedo Alameda, uno de los espacios más característicos del barrio rondeño de San Francisco y punto de paso obligado para vecinos y visitantes, ... afrontará una remodelación integral que transformará por completo su imagen y funcionalidad. El Ayuntamiento ha confirmado que la actuación ya cuenta con adjudicatario, un paso clave en un proyecto esperado desde hace años por la envergadura del enclave y su peso en la vida cotidiana del barrio.

