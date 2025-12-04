Ronda adjudica por 1,2 millones la remodelación integral de la plaza Ruedo Alameda

La plaza Ruedo Alameda, uno de los espacios más característicos del barrio rondeño de San Francisco y punto de paso obligado para vecinos y visitantes, ... afrontará una remodelación integral que transformará por completo su imagen y funcionalidad. El Ayuntamiento ha confirmado que la actuación ya cuenta con adjudicatario, un paso clave en un proyecto esperado desde hace años por la envergadura del enclave y su peso en la vida cotidiana del barrio.

Tras la reunión de la mesa de contratación, el delegado municipal de Contratación, Jorge Fernández, confirmó que la actuación será ejecutada por la Unión Temporal de Empresas formada por Canteras de Almargen y Hermanos Campano. La oferta ganadora se ha cerrado en 1.230.000 euros, una cifra ligeramente inferior al presupuesto inicial, rebajado en unos 60.000 euros. Como detalle relevante, la adjudicataria ha asumido un periodo de garantía de cinco años, un compromiso que Fernández destacó como muestra de solvencia para una intervención de esta magnitud.

1,2 millones de euros

El respaldo económico procede una vez más del programa del 2% Cultural, una línea estatal altamente competitiva a la que Ronda ha logrado acceder por tercera ocasión. Esta financiación ya permitió abordar la remodelación de la Alameda del Tajo y la rehabilitación del Palacio de Mondragón, proyectos que avalan, según el concejal, la capacidad técnica del Ayuntamiento para captar recursos frente a otros municipios del país.

Finales de enero

Si no surgen imprevistos, las máquinas comenzarán a trabajar entre finales de enero y comienzos de febrero, con un plazo estimado de nueve meses para completar la obra. El diseño lleva la firma del arquitecto rondeño Sergio Valadez, autor de actuaciones emblemáticas como el Paseo de los Ingleses o la reforma del Camino de Almocábar. Su propuesta vuelve a apostar por una integración respetuosa con el entorno histórico, reforzando el diálogo visual y urbanístico con la Muralla y la Puerta de Almocábar.

Entre las intervenciones previstas, destaca la sustitución del empedrado por un pavimento de calcita, un material que recupera la estética original del espacio y mejora la transitabilidad. También desaparecerá el escalón perimetral, de modo que la plaza quedará completamente a un solo nivel, con un diseño más accesible y adaptado a las necesidades actuales.

Las mejoras no se quedarán en la superficie. El proyecto incluye una renovación integral del saneamiento, la modernización del alumbrado público, la actualización del sistema de recogida de aguas pluviales y la adecuación del área infantil. Todas estas actuaciones se consideran indispensables para resolver deficiencias acumuladas durante años y para garantizar un uso más eficiente y seguro del espacio.

En total, la reforma abarcará cerca de 3.700 metros cuadrados, conservando intacta la arboleda existente, un aspecto que el Ayuntamiento ha querido enfatizar desde el inicio del proceso para despejar dudas entre los vecinos. Si los plazos se cumplen, la nueva Ruedo Alameda podría estar lista aproximadamente dentro de un año, ofreciendo un espacio renovado, más cómodo y plenamente integrado en el patrimonio del barrio..