Ronda adaptará sus agendas cultural y educativa a lectura fácil

Miembros de Asprodisis, mediante el grupo Asprofácil, validarán la información para personas con discapacidad intelectual

Asprofácil, el grupo de Asprodisis, la asociación de personas con discapacidad intelectual de Ronda y la Serranía, validará las agendas cultural y educativa del Ayuntamiento de la ciudad del Tajo en lectura fácil, en un acción que vela por la integración de este colectivo.

Miembros del mismo y el edil de Educación y Cultura, Ángel Martínez, han dado a conocer esta mañana la iniciativa. El Ayuntamiento, tras las pautas recibidas por Asprofácil, adaptarán los documentos en cuestión que tendrán que recibir el visto bueno de este grupo.

«En muchas ocasiones, las personas con algún tipo de diversidad funcional, no asisten a los actos que se organizan desde estas delegaciones porque la información no se les hace llegar de una manera accesible, queremos poner remedio a esta situación y que estas delegaciones sean inclusivas para que también ellos puedan disfrutar de todo lo que se realiza en la ciudad», ha manifestado Martínez, que anunció que también se trabaja con la ONCE para la adaptación en Braille dirigida a personas invidentes.

Edu Blanco, de Asprofácil, ha explicado que se trabaja desde este grupo para que «el mundo sea más fácil». «Cuando no entiendes la agenda cultural, no puedes decidir en qué actividades participar. Un ejemplo es que, si vemos que el «Día 1, martes» hay una obra de teatro, no sabemos en qué mes es la obra de teatro. Según las pautas de la lectura fácil, hay que escribir la fecha completa, es decir, el Martes 1 de Octubre de 2019», ha expresado Blanco.