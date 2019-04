SUR Ronda La remodelación de la plaza del Socorro no estará lista para Semana Santa Estado de los trabajos. / V. M. El espacio, no obstante, podrá ser utilizado ya que queda pendiente rematar la actuación VANESSA MELGAR Viernes, 5 abril 2019, 16:38

Las obras de remodelación de la céntrica plaza del Socorro, en Ronda, no estarán finalmente listas para Semana Santa, según ha indicado el concejal de Obras y Urbanismo, Francisco Márquez, que ha insistido en que el espacio, no obstante, podrá ser utilizado y los trabajos no supondrán ningún impedimento para el desarrollo de la Semana Mayor de la ciudad del Tajo, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía. Márquez explicó que los trabajos pendientes se refieren al remate de la actuación, tales como la colocación de la fuente central y otros elementos. En este punto se situará, como es habitual, la tribuna oficial, que en esta edición contará con una infraestructura nueva adquirida por el Ayuntamiento con el fin de potenciar la Carrera oficial.

Cabe destacar que las obras de embellecimiento de la plaza del Socorro cuentan con un presupuesto de en torno a 234.000 euros y que incluyen mejoras en las plazas Carlos Cano y España. La empresa encargada del proyecto es de Alhaurín de la Torre y se llama Rialsa, S. L.

Sobre la actuación, cuando se anunció la remodelación de este espacio, se despertó cierto malestar por su coincidencia con la Semana Santa y la probabilidad de que se produjesen lluvias que retrasasen los trabajos. Incluso se puso sobre la mesa el estudio de una alternativa a la Carrera Oficial, aunque finalmente no ha sido necesario.

La plaza se está mejorando con la instalación de una fuente y de un tablero, en el centro, con losas blancas y negras, que recuerdan a la estética original de esta plaza, antes de que se construyese el aparcamiento subterráneo en la zona, centro de la vida rondeña. Tambien se crearán zonas de sombra y se instalarán bancos y plantará vegetación.