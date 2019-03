Reclaman al Ayuntamiento una zona infantil en la pedanía de Los Prados V Domingo, 24 marzo 2019, 00:48

melgar. Madres y padres de alumnos, alrededor de 50 personas, del CEIP Hermanos Aguilera, en la pedanía rondeña de Los Prados, pidieron al Ayuntamiento de Ronda que habilite un espacio en la zona «en el que puedan jugar nuestros niños». Hasta hace varios meses, éstos usaban el colegio del centro educativo que permanecía abierto fuera de horario escolar, hasta que se ha cerrado, ya que no se encuentra ninguna persona, en este período, a su cargo.

Lorena Jiménez y Pepi García, como portavoces del colectivo, denunciaron la situación: «Estamos indignados. No consideramos lógico que estos niños no tengan ningún sitio habilitado para practicar deporte y jugar. Esto en Ronda no pasa y nosotros somos ciudadanos de Ronda y tenemos los mismos derechos, pagamos los mismos impuestos», afirmaron, mientras que reconocieron que es lógico que desde el centro no se quieran hacer cargo fuera del horario escolar.

Calificaron la decisión del cierre de las instalaciones de «muy injusta», por lo que demandaron al Ayuntamiento una solución. «Los niños siempre han jugado aquí y ahora les han dejado sin nada», manifestaron en la misma línea. «Lo que están fomentando es que estos niños dediquen su tiempo libro a tablets, móviles, al ordenador... en lugar de a jugar en espacios al aire libre», terminaron.

Al respecto, la concejala de Pedanías, María de la Paz Aguilar, remitió a una rueda de prensa que tendrá lugar mañana, con la edil de Educación, Laura Marín, en dicha pedanía.