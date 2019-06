SUR Ronda «Un puerto seco para Ronda sería un impulso extraordinario» Francisco Vázquez, en la sede de Apymer. / V. MELGAR Francisco Vázquez, presidente de la asociación de empresarios Apymer Aboga por agilizar la tramitación de las licencias de apertura y de obras y pide una solución para el polígono industrial VANESSA MELGAR Lunes, 17 junio 2019, 00:43

Francisco Vázquez ha sido nombrado recientemente presidente de la Asociación de la pequeña y la mediana empresa de las comarcas de Ronda, Campillos y Guadalteba, Apymer, un ente que cuenta con alrededor de 1.200 socios en la actualidad. Vázquez esgrime los principales problemas del sector y sus demandas.

–¿Cómo ha encontrado la asociación?

–Después de la crisis, hemos tenido un número considerable de bajas de socios por cierres y otras por jubilaciones, pero no tenemos deudas, los inmuebles son de nuestra propiedad, aunque sí nos deben dinero, la Junta de Andalucía, desde 2009, de cursos de formación, que están auditados por una empresa externa. Si nos pagaran este dinero, nos vendría muy bien, podríamos realizar más actuaciones.

–¿Cuánto les debe la Junta?

–Más de 98.000 euros.

–¿Cuál es el perfil de sus socios?

–El 90% son pequeñas empresas o microempresas. Somos una asociación comarcal, con la comarca natural de Ronda y Guadalteba. Somos también multisectoriales: tenemos agricultores, abogados, comerciantes, veterinarios... Tenemos multitud de convenios con Unicaja, La Caixa... con empresas como Cepsa... que ofrecen condiciones especiales a nuestros socios... con que utilicen uno o dos convenios, ya han amortizado la cuota de diez euros al mes.

–¿Cuáles son los principales problemas del empresario?

–El principal es que desde el día que vamos a Hacienda y nos damos de alta, ya estamos pagando. La administración es muy lenta. En Ronda se está tardando ocho o nueve meses en conceder una licencia de apertura. Tenemos constancia que hay licencias que tardan más todavía desde el Ayuntamiento. Esperemos que se cambie de actitud con los empresarios desde el Consistorio... con Apymer, esta última corporación ha tenido una relación nula. Las licencias de obras también están muy lentas. Una licencia de obra menor debería estar al día siguiente.

–¿Y sus demandas a nivel local?

–Nos importa mucho el polígono industrial, que está en condiciones pésimas, de mantenimiento y de todo. Es un polígono de servicios y se ha convertido en una calle más de Ronda, con un tráfico muy intenso. Por otro lado, el Centro Comercial Abierto (CCA) está sucio y mal atendido. Faltan papeleras, iluminación... equipamiento en general. Otro de los problemas que tenemos es la falta de control de guías turísticos. Vienen a Ronda, una de las ciudades más visitadas, muchos guías que no están acreditados y creemos que aquí la Policía Local debe actuar. El nuevo PGOU... esta Corporación puso una moción de censura y dijo que iba a aprobar el nuevo PGOU y no se ha aprobado ni el Plan especial del conjunto histórico... Nos gustaría también que como mínimo se mejoraran las instalaciones del mercado de abastos, ya se hizo, pero la mejora ha sido insuficiente. La Confederación de Empresarios de Andalucía mediante Apymer hizo un estudio de viabilidad y se realizó un proyecto que se entregó a la Corporación anterior y que estará guardado en un cajón... parte de las obras que se hicieron coincidieron con este proyecto. Igualmente, otra demanda es la limpieza de la ciudad en general y del conjunto histórico, que está abandonado, hay inmuebles vacíos, boquetes... Antes el Ayuntamiento le escribía una carta a la propiedad y le daba un plazo y si no respondía, se actuaba y se le pasaba la factura, no sé en qué situación está este tema...

Mejora de las comunicaciones

–También se han mostrado partidarios de la mejora de las comunicaciones...

–Sí, es una demandad histórica en Apymer y por parte de los ciudadanos en general. Podemos irnos 15 o 20 años atrás y las demandas siguen siendo las mismas. Se nos ha marginado por parte de las administraciones en general. Es increíble que nos abran la comunicación de trenes y que en una semana estén parados, que tengan que volver a poner autobuses... cuando estamos en el eje principal. El puerto de Algeciras es el número 1 en entrada de mercancías, todo tiene que pasar por la vía que comunica Ronda y Santa Ana y Bobadilla. Un puerto seco para Ronda sería un impulso extraordinario. Creemos que tenemos ubicaciones posibles. En su momento, desde Apymer se trabajó en este proyecto y arquitectos como Pedro Enrique Santos Buendía plantearon que estuviera en la zona de La Indiana. Sería bueno recuperar esta demanda. El puerto seco en la actualidad más cercano está en San Roque y está saturado.

–¿Y la autovía?

–Apoyamos este proyecto totalmente. Los pequeños gastos que ha tenido la plataforma que la demanda han sido costeados con fondos de esta asociación. Estamos satisfechos con el anuncio de la Junta de una partida para realizar un estudio sobre el trazado con Málaga y esperamos que se haga realidad el proyecto. En la carretera a San Pedro, como mínimo, que nos hagan un carril de aceleración y mejoren el asfalto.

–¿Qué líneas se marca de cara a su gestión?

–En la nueva junta directiva hay miembros que repiten y nuevas incorporaciones de empresarios jóvenes. Consideramos que son importantes la agricultura y la ganadería y por ello se incorpora a María Llorens, que fue premiada a nivel nacional por emprendimiento. La industria agroalimentaria sería uno de los carros a los que se tienen que apuntar Ronda y la Serranía. Tenemos una riqueza en este sentido que no está puesta en valor. Por otro lado, la formación es muy importante para nosotros. Tenemos una empresa que ofrece más de mil cursos, de los que 200 son gratuitos para socios, empleados de éstos y familiares. Los hemos cedido también a la Legión, para los militares que salen de este cuerpo y tiene que reciclarse y los están utilizando. Vamos a ofrecer, paralelamente, formación en nuevas tecnologías de la mano de nuestra responsable Pilar Martín, de My Bailarinas. En turismo, contamos con Alfredo Carrasco, un referente en turismo de interior. Vamos a contar con Rafael Salas, jefe de servicio de Turismo, de la Junta, en nuestra sede, una vez al mes, para que nuestros socios le planteen sus consultas y también el público en general. Antonio Ordóñez se ocupa de empleo y accesibilidad, estamos trabajando en un documento que entregaremos al Ayuntamiento sobre la eliminación de barreras; Mayte Rubio es nuestra vicepresidenta y se encarga de igualdad; Lidia Carrasco, de la comarca de Ronda y José Luis Villalba, de la de Guadalteba; Benito Gómez, Estrella Michelin y Sol Repsol, dirige restauración; Antonio Martínez, agricultura y ganadería; Mario Lara, formación; José Carrasco, comercio; Alberto León, urbanismo y construcción; José Ortega, industria y polígonos industriales; Bernardino Guerrero, polígono industrial de Ronda; y Antonio Palma, nuestro secretario, es el responsable del CCA de Ronda.

–¿Se prevé recuperar la escuela de hostelería que pusieron en marcha?

–Se tuvo que cerrar. Ahora no tenemos capacidad para recuperar este proyecto, pero sería interesante.