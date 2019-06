Promueven la creación de una denominación de origen para los jamones de la Serranía de Ronda Consuelo Gámez con jamón de rubio dorado gaditano. :: v. m. La empresaria Consuelo Gámez quiere impulsar una asociación de ganaderos de cerdo ibérico en la zona y crear su propio secadero VANESSA MELGAR Domingo, 2 junio 2019, 00:50

La ganadera Consuelo Gámez, al frente de la empresa La Dehesa de los Monteros, junto con sus hijos, está promoviendo la creación de una denominación de origen para los jamones ibéricos de la Serranía de Ronda, un proyecto en el que está inmersa desde hace varios años y sobre el que es consciente de que es difícil, por lo que se lo plantea a medio plazo, ya que necesita aumentar la producción para poner optar a ello. Así, Gámez pidió el apoyo de los ganaderos de la comarca y está impulsando, mediante la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Ronda y la Serranía, la creación de una asociación de ganaderos del cerdo ibérico. «Quiero que en vez de vender a otras grandes marcas los cochinos que se crían en la Serranía, se queden aquí y me los vendan a mí», manifestó esta empresaria, al tiempo que añadió: «Sé que no cuento con el apoyo de otros ganaderos, pero no duermo tranquila si no doy los pasos para conseguir esta denominación», insistió.

Seguir creciendo

«Aquí no hay muchos ganaderos de ibéricos, pero yo quiero seguir creciendo. Ahora no tengo producción para optar a la denominación», afirmó. Gámez, que vende alrededor del 25% de sus productos al extranjero, a mercados gourmets, tiene previsto poner en marcha un secadero en la Serranía: «Estamos buscando la mejor ubicación para la curación, con técnicos, no quiero cámaras que no sean naturales», dijo.

Otro de los proyectos en los que trabaja esta empresa, con la Algaba de Ronda y la Universidad de Córdoba (UCO), es en la consolidación de la raza de cerdo rubio dorado gaditano, una raza autóctona de la Serranía y de la provincia de Cádiz que sigue, oficialmente, en peligro de extinción. «El rubio dorado será una exclusividad de la Serranía», manifestó en relación a la denominación de origen.

«Tenemos 20 madres y dos berracos pero el problema es la consanguinidad dad, la raza está recuperada, las madres están inscritas en el libro genealógico pero, oficialmente, sigue en peligro de extinción», relató Gámez que quiere que la raza se llame rubio dorado gaditano rondeño.

En la actualidad, estos ejemplares se encuentran en la Algaba y en la UCO y Gámez prevé llevar animales también a una tercera finca para evitar problemas en caso de enfermedad.

La revista AECERIBER SCI publicó en abril un artículo sobre esta raza en el que se subraya que ofrece mayor infiltración, una carne más tierna, con más potasio, más hierro y más omega 3, entre otros.

La Dehesa de los Monteros ya produce jamones, paletas, lomos, lomitos y embutidos de rubio dorado, una producción que se irá, en su mayoría, al sureste asiático. «Probaron los productos y quieren la exclusividad, no soy de dar exclusividad a nadie pero el gran grueso irá al sureste asiático», afirmó Gámez, mientras que señaló que el precio de uno de estos jamones ronda como mínimo los 900 euros: «Requieren tres años en el campo, más tiempo de curación, ya que infiltra más, los crío en ecológico... lo que hace que el precio sea mayor», terminó.