SUR Ronda Podemos presenta su lista para las elecciones municipales Raúl Cordero. / R. C. A Raúl Cordero, cabeza de la candidatura, le acompañarán Marina de la Paz Moreno y José Luis Pérez, como números 2 y 3 VANESSA MELGAR Viernes, 12 abril 2019, 11:21

Podemos en Ronda también ha dado a conocer ya su lista para las próximas elecciones municipales. A Raúl Cordero, el coordinador de esta formación en la ciudad del Tajo y cabeza de la candidatura, le acompañarán como números 2 y 3 Marina de la Paz Moreno Chantar y José Luis Pérez Pulido, respectivamente. A éstos le siguen, por orden: Ana María Sánchez Paz, José Ramón Barragán Carrasco, Nieves Oliva Jiménez, Francisco Ignacio Durán Pérez, Isabel Milán Sánchez, Manuel Cordero Velasco, Amparo Díaz Campos, Manuel García Chacón, Ida María Casarin, José Luis Pajares Sierra, Ana González Domínguez, Juan Carlos Fernández Sánchez, Ramona Suárez Parellada, Ángel Martínez García, José Ángel Márquez Nieto, Isabel María Guerrero Guerrero, Pedro Francisco Díaz Reguera, María Victoria Sendón de León y Amalia Campos Vargas. Cordero ha explicado que una vez que finalice la Semana Santa, se realizará una presentación oficial de la candidatura y también del programa electoral.

Podemos es la cuarta fuerza política en presentar su lista a las municipales en la ciudad del Tajo, junto con el PSOE, IU y el PP. Cabe recordar que no ha sido posible la confluencia entre Podemos e IU, tal y como se preveía, por diferencias entre ambas formaciones. Al respecto, desde Podemos han indicado en una nota de prensa: «Nos hubiese gustado confluir con otras fuerzas políticas municipales, pero no ha sido posible. Somos concientes de que no es fácil tarea. Ronda carece de un modelo de ciudad, de una nueva visión de hacer política, carece de la necesidad de no sentirse el ombligo de la Serranía y sobre todo, necesia olvidar los egos, haciendo posible otra forma de concebir la política en pro de los ciudadanos», han subrauyado. Podemos ya acordó que concurría a las urnas con EVA Espacio Verde, pero este partido, que aún no ha aunciado si se presentará de nuevo, también ha dado por roto esta confluencia por diferencias, igualmente, en las negociaciones.