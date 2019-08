SUR Ronda Piden al Ayuntamiento que mantenga el festival de magia El mago extremeño Víctor Cerro realizó un espectáculo en 2016 colgándose del Puente Nuevo sobre el Tajo. / V. M. La organización, entre la que figuran los magos rondeño Luigi Ludus y Fran Qué, comunica que no se celebrará este año el evento por cuestiones económicas VANESSA MELGAR Miércoles, 28 agosto 2019, 13:05

La portavoz del grupo municipal Contigo Ronda, Isabel Barriga, en la oposición en el Ayuntamiento, ha pedido esta mañana al equipo de gobierno, entre el PP y APR, que mantenga el festival de magia Ronda, Ciudad Mágica que se celebra desde hace tres años en Ronda, con la presencia de profesionales de este sector de toda España.

Cabe destacar que la organización de este evento, entre la que figuran los magos rondeños Luigi Ludus y Fran Qué, ha comunicado, mediante su perfil en Facebook, que este 2019 no tendrá lugar el festival por cuestiones económicas. «Si no hay dinero, no hay para subir 250.000 euros en sueldos de político al año, ni 62.300 euros para traer a Siempre Así y a Dvicio en la Feria, si no hay dinero, ¿de dónde lo sacan para montar una plaza portátil ?...», ha criticado Barriga, al tiempo que ha insistido en que el proyecto de la que sería la cuarta edición del festival se quedó preparada, ha dicho, e incluso se había apalabrado con la Fundación Unicaja su colaboración.

Ronda, Ciudad Mágica es un proyecto que nació bajo el mandato del PA, formación a la que pertenecía Barriga, hasta su desaparición, con el PSOE e IU.