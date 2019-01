Un paseo dentro del viento por Ronda Desde el globo se obtienen unas vistas espectaculares del municipio. / Gloventosur La ciudad se posiciona como uno de los destinos favoritos en Andalucía para volar en globo VANESSA MELGAR Lunes, 7 enero 2019, 00:12

Santiago Valle lleva 18 años volando en globo. Dice que es como flotar, como viajar dentro del viento. La aventura cobra un matiz especial, al parecer, si se lleva a cabo en Ronda, ya que, según Gloventosur, una de las empresas que ofrece en Andalucía esta actividad, la ciudad del Tajo se ha posicionado como uno de los destinos favoritos para pasear en este aparato de navegación. «Nosotros organizamos vuelos en toda Andalucía y Ronda, junto con Guadix, son especiales. Son los recorridos más bonitos de Andalucía, diferentes, también entre sí», explicó Valle, afincado en la localidad gaditana, próxima a la Serranía de Ronda, de Algodonales. El año pasado se llevaron a cabo más de 60 paseos en la capital de la Serranía.

Lo más buscado: el Tajo y el Puente Nuevo, la garganta que separa a Ronda en dos. «No lo podemos asegurar, ya que el globo no tiene volante, la dirección depende del viendo, solo podemos subir y bajar», expresó este profesional, aunque reconoció que habitualmente es posible sobrevolar el paraje más conocido de la localidad. «Por la cercanía del aeropuerto de Málaga tenemos un límite de altura de 300 metros. Intentamos sobrevolar el Tajo y el Puente, el casco histórico, la plaza de toros... pero siempre puede cambiar el viento en un momento», dijo.

De un tiempo a esta parte, parece que los paseos en globos en Ronda se han puesto de moda. De hecho, la figura de este aparato se ha convertido casi en habitual en la panorámica del municipio. Ninguna empresa local dedicada al sector de los deportes de aventura oferta esta actividad en la actualidad, pero operan en Ronda firmas como Gloventosur, con sede en Granada. Valle explicó que su empresa inició su andadura en el año 2000 y que hasta la crisis económica, ha subido el número de pasajeros. « Ahora estamos volviendo a notar un aumento», argumentó.

¿Cuánto cuesta el paseo en globo? Gloventosur lo ofrece por 165 euros por persona. El evento, que incluye el desayuno, dura aproximadamente una hora. «Hay globos para una persona y globos para 30. El de mayor capacidad que nosotros ofertamos es para 14 personas, pero viajamos con 12», relató este aficionado al vuelo, no solo en globo.

Otra panorámica de Ronda. / Gloventosur

No hay, a su juicio, un tipo de pasajero. «Llegan personas de todas las edades. No recomendamos menores de ocho años, volar en globo es seguro, no es peligroso, pero los menores de esta edad se suelen asustar con el ruido que hace el fuego, volamos en una bolsa de gas. La personas más mayor que ha volado con nosotros tenía 87 años», afirmó este piloto.

«Cumplir un sueño»

Durante esta Navidad que ya ha acabado, un paseo en globo se ha convertido en un regalo estrella. «Suele ser habitual como regalo en Navidad, pero también en cumpleaños o aniversarios», explicó Valle, que añadió que «para muchas personas volar en globo es cumplir un sueño. En Ronda tenemos muchos pasajeros que son de la localidad y que siempre han querido montarse al ver los globos en su ciudad. Nos dicen que siempre han querido volar».

«La gente se baja muy contenta. Hay personas que vienen con miedo al subirse y siempre les digo que si quieren se pueden bajar, que hacemos una parada... pero en mi carrera, nunca he tenido que ba-jar a nadie. Al final resulta una experiencia muy satisfactoria y relajante», relató.

Sobre si es seguro volar en este medio, algo que plantean, a priori, muchos usuarios, este piloto explicó que sí. «Si haces las cosas bien, es muy seguro. La barquilla es bastante alta», defendió.

Valle, por último, animó a probar esta experiencia: «El globo es algo mágico, sabes desde donde vas a despegar pero nunca sabes donde vas a aterrizar, vamos dentro del viento. Solo verlo, desprende energía», finalizó.