SUR Ronda La oposición rechaza la subida del coste de la Corporación municipal Aguilera, a la izquierda, en una de sus intervenciones. / V. M. El desembolso será de casi 238.000 euros más al año entre sueldos de la alcaldesa, ediles y cargos de confianza y asignaciones a concejales, a sus grupos y por asistencias a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno VANESSA MELGAR Viernes, 28 junio 2019, 18:30

Primer pleno, extraordinario, de la nueva Corporación municipal, en la que PP y APR están al mando del Ayuntamiento, gracias a un acuerdo de gobierno, y en el banquillo de la oposición se sientan el PSOE, Contigo Ronda, IU y Ciudadanos.

Cuatro grupos encargados de fiscalizar la labor del bipartito de la popular María de la Paz Fernández y Josefa Valle, de APR, y tres discursos: el de Contigo Ronda, con la ex andalucista Isabel Barriga, y el de IU, con Álvaro Carreño, dos de las tres patas del ex tripartito que gobernó en el anterior mandato (desde mayo de 2016, cuando registraron un moción de censura contra el PP y con el PSOE); se han cogido de la mano frente a las críticas al nuevo gobierno local, en un tono más bronco; el de los socialistas de Isabel Aguilera, en un perfil más suave; y el de Ciudadanos, con su único edil Alberto Serrano que ha mantenido una postura más discreta y prudente. No obstante, la oposición , al conjunto, ha criticado la subida del coste de la Corporación municipal propuesta por PP y APR, de alrededor de 238.000 euros más al año respecto a la misma cifra en la legislatura anterior.

En este pleno extraordinario, de organización, se han aprobado el reparto de tenencias de Alcaldía, de concejalías, los sueldos a la alcaldesa y el resto de ediles con dedicación exclusiva, el número de cargos de confianza, las asignaciones a ediles y grupos políticos y por asistencias a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno, entre otros aspectos.

Barriga ha hablado de «primer escándalo» sobre la subida de los costes. «Van a hacer una subida en toda regla», ha expresado, mientras que Serrano ha dicho: «Se han aumentado» y ha añadido: «Los números, como los ha comentado Barriga, no son exactos», ha declarado.

Carreño, que durante toda la sesión ha centrado el enfrentamiento con Fernández y Valle, ha hablado de «subida innecesaria». «Lo que van a hacer es lo contrario de lo que pedían cuando estaban en la oposición. Es un escándalo teniendo unos sueldos tan sobradamente dignos», ha subrayado.

Aguilera ha argumentado que las «retribuciones que había eran suficientes» y que «no era el momento». Ésta ha mostrado su preocupación por un informe de la Intervención municipal: «El problema es de dónde sale el dinero, de plazas no cubiertas. Estamos rozando el techo de gasto, esto puedo producir un desequilibrio», ha afirmado. La socialista ha abogado por haber abordado esta subida en septiembre, con la elaboración de los nuevos presupuestos municipales.

La concejala de Economía, María del Carmen Martínez, ha insistido en que «este era el momento de traerla (la subida)» y Valle ha sentenciado: «Lo que redunda en la ciudad es lo importante. Todas las dedicaciones exclusivas y cargos de confianza son insuficientes».

Por su parte, la alcaldesa ha manifestado que «el trabajo de todos estos años valdrá la pena». Ha defendido que la diferencia del coste del equipo de gobierno, respecto al anterior tripartito, es de alrededor de 15.000 euros y ha insistido: «Es falso que me he subido el sueldo un 200, 300 o incluso un 400%», refiriéndose a una actualización de los sueldos de un 5%, conforme al resto de las retribuciones de los funcionarios.

Carreño ha preguntado al equipo de gobierno si tendrá teléfonos corporativos y si habrá despacho para los grupos de la oposición. También ha increpado a Fernández a la que ha preguntado por qué se ha incumplido, a su juicio, en tan poco tiempo, el pacto de gobierno entre PP y APR, entre otras cuestiones, al no figurar la concejalía de Empleo.

Igualmente, ha criticado que se pacte con APR, ya que Valle está actualmente investigada en la operación Acinipo, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Ronda, investigada junto con otras personas.

«Se les han olvidado las líneas rojas. Ciudadanos no ha entrado por este motivo. Usted nombra a una segunda teniente de Alcalde (Valle) imputada por supuesto cohecho cuando pidió la dimisión de la ex alcaldesa (Teresa Valdenebro», ha dicho Carreño, refiriéndose al caso boda, en el que se investiga a la ex regidora, entre otras personas, por un presunto delito de falsedad documental.

Fernández ha respondido que «en este Ayuntamiento se respeta la presunción de inocencia» y, sobre el pacto, que ha habido una renegociación. Valle ha afirmado que el caso Acinipo es producto «de las cloacas del Estado de aquel momento» y que se demostrará y habló de persecución política de Antonio Marín Lara, el ex alcalde, que estaba también investigado y que falleció recientemente.

Las cifras

Este mediodía se ha aprobado, por tanto, el coste de la actual Corporación municipal, 237.457,47 euros más que la anterior (la mitad respecto a este año).El total es de 822.075,16 euros, frente al 584.417,69 euros en la pasada legislatura.

El equipo de gobierno costará, al año, 405.962,94 euros (308.390,79, el tripartito). La alcaldesa cobrará 4.090,56 euros al mes (la ex alcaldesa, 3.895,77). Habrá siete dedicaciones exclusivas de 3.070,77 euros al mes, y una para el primer teniente de Alcalde, Jesús Vázquez, de 3.411,42 euros. El tripartito tenía cinco dedicaciones exclusivas, de 2.924,54 euros al mes y dos parciales, de 1.754,72 euros al mes.

En cuanto al personal de confianza, se pasará de cuatro personas, con 2.310,71 euros al mes, a siete: cinco con esta misma retribución, 2.301,71 euros; un asesor de Alcaldía, que cobrará 3.460,61 euros al mes; y un asesor de Urbanismo con un sueldo de 2.422,43 euros. La subida, por tanto, en cargos de confianza será de 114.712,46 euros.

Este equipo de gobierno eliminará los sueldos a portavoces municipales de la oposición, 2.924,54 euros al mes, para los portavoces, en el anterior mandato, de PP y APR. En su defecto, las asignaciones por asistir a plenos pasarán de 150 a 400 euros, por juntas de gobierno, de 120 a 250 euros y por comisiones informativas, de 70 a 200 euros. Estas cantidades se contemplan para los concejales que no tienen dedicación exclusiva y para los de la oposición. En este punto se concreta otra gran subida, de 107.260 euros en total.

Finalmente, las asignaciones a partidos, al año, se situarán en 64.800 euros, frente a 54.000 del tripartito, y a concejales, en 37.800, la misma cantidad. Con estas partidas, el coste anual de la Corporación municipal será de 924.675.16 euros, frente a 676.217.47 de la anterior.