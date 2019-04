SUR Ronda Opinión: La despoblación está de moda Ronda, aunque de forma más silenciosa, y los pueblos de su comarca llevan años perdiendo habitantes y esperan medidas reales contra el problema VANESSA MELGAR Jueves, 25 abril 2019, 00:31

Llevo algún tiempo oyendo discursos, cada vez con más frecuencia, sobre la despoblación en Ronda y los pueblos de la Serranía. Me alegra que se ponga el acento en uno de los grandes problemas, por no decir el más grave, que tienen la ciudad del Tajo y los municipios de la comarca. Esto siempre es positivo, pero, por otro lado, me sorprende o casi me indigna. La zona lleva años perdiendo habitantes y parece que, públicamente, pocos se habían percatado hasta ahora.

Lo que se esperan son medidas y, si me permiten la expresión, dejarse de rollos y palabrería, para fijar a la población al territorio y una apuesta real por Ronda y su comarca de una vez por todas para frenar el camino que, sin ser alarmistas, podría poner en peligro la supervivencia de muchos pueblos y, en el caso de la ciudad del Tajo, lastrar aún más su potencial. Esta comarca sigue siendo un diamante que no ha enseñado aún todas sus caras y quizás sea culpa de todos, de las administraciones pero también de nosotros, los ciudadanos, por no creérnoslo.

En este sentido, es vital mejorar las comunicaciones, dotar a Ronda y, por ende, al resto de la Serranía, de una conexión por autovía y que no solo en época electoral suenen grandes proyectos para esta comarca, que se desangra, pero de verdad, y a la que, sí o sí, ya le toca.