SUR Ronda Opinión: Con el bolsillo hemos topado Sueldos de 4.090,56 euros, la alcaldesa (la anterior cobraba 3.895,77), de 3.077,77 euros los concejales con dedicación exclusiva, de 3.411,42 para el primer teniente de Alcalde, de 2.310,71 para los cargos de confianza, de 3.460,61 para un asesor de Alcaldía... Me parecen cantidades desorbitadas, despegadas de la realidad, en la que la mayoría de los mortales no llegan a mil euros... VANESSA MELGAR Jueves, 27 junio 2019, 11:52

Vanessa está sorprendida, está deprimida, está indignada... si hubiera trasladado mis estados esta mañana a mi perfil en Facebook, hubiera cambiado varias veces el emoticono. Calculadora en mano con el coste de la nueva Corporación municipal de Ronda, con los sueldos de los concejales, cargos de confianza, asignaciones de los ediles por ir a un pleno, a una comisión informativa, a una junta de Gobierno... no es para menos. Sueldos de 4.090,56 euros, la alcaldesa (la anterior cobraba 3.895,77), de 3.077,77 euros los concejales con dedicación exclusiva, de 3.411,42 para el primer teniente de Alcalde, de 2.310,71 para los cargos de confianza, de 3.460,61 para un asesor de Alcaldía, de 2.422,43 para otro asesor de Urbanismo, 400 euros por ir a pleno, 200 por asistir a una comisión informativa, 250 en el caso de las juntas de Gobierno... Me parecen cantidades desorbitadas, despegadas de la realidad, en la que la mayoría de los mortales no llegan a mil euros...

Así que no me extraña que los rondeños se indignen, con el bolsillo hemos topado, con el dinero de todos. Entiendo que el que trabaja, en estos casos con responsabilidades públicas, tiene que cobrar, pero me indigna la distancia entre el Ayuntamiento, entre lo público en general, y la calle y, por supuesto, que se suban los sueldos y asignaciones... y ojo, que las retribuciones del anterior Corporación y el ex equipo de gobierno también estaban prácticamente en la misma tónica, también eran altas. El aumento global, que se prevé aprobar mañana en pleno, será de casi 238.000 euros, según los datos facilitados por el Ayuntamiento.

Para rizar más el rizo, la subida de sueldos y asignaciones no puede figurar, entre las primeras medidas de un gobierno local. No me valen los argumentos de que hay que dignificar el trabajo de los concejales, hay que actualizar los sueldos, ya que no se hacía desde 2011, hay que empezar a trabajar... no. Quizás cuando el Ayuntamiento funcione como una empresa, funcione mejor. Y mi indignación, con la que me voy a otra parte, crece aún más a sabiendas de otras cuestiones, no confirmadas, por tanto, no escritas.