Más de 1,5 millones de microbombillas dan la bienvenida a la Navidad en Ronda

Ronda amanecía hoy con su alumbrado de Navidad ya en marcha después del encendido oficial celebrado anoche en la plaza de España. El acto, como ... es tradición, congregó a cientos de personas que acudieron a presenciar el arranque de las fiestas. Desde este emblemático punto de la ciudad, la alcaldesa, acompañada por la delegada municipal de Fiestas, fue la encargada de activar la iluminación festiva que ya se extiende por las principales calles y plazas del municipio.

La celebración estuvo ambientada por nieve artificial, un pasacalles, un dj y animaciones infantiles, que dieron un carácter festivo a esta primera cita del calendario navideño. Este encendido supone el pistoletazo de salida a una programación diseñada por el Ayuntamiento —a través de la delegación de Fiestas— que se desarrollará durante las próximas semanas y culminará el 5 de enero con la Cabalgata de la Ilusión, prevista para las 18.00 horas.

1,5 millones de bombillas

En cuanto al alumbrado, que cuenta con la colaboración económica de la Fundación Unicaja Ronda, está compuesto por más de 1,5 millones de microbombillas de bajo consumo y emplea materiales de última tendencia. Entre las novedades de este año, la calle Carrera Espinel (popularmente conocida como calle La Bola) y la calle Virgen de la Paz estrenan decoración. En el primer caso, se trata de una composición tridimensional visible también durante el día; en el segundo, de una serie de pórticos decorados con lentejuelas.

La calle Virgen de la Paz durante el alumbrado.

Gran árbol

Además, se ha instalado un gran árbol de Navidad de 15 metros de altura en la plaza Teniente Arce, junto a la plaza de toros, que se suma a los ya habituales puntos «selfie» repartidos por la ciudad. Estos espacios se encuentran en la plaza de España, la plaza Teniente Arce, la plaza Carmen Abela y el exterior de la Iglesia de la Merced.

La programación navideña de este año incluye una amplia variedad de actividades: zambombas, fiestas infantiles —incluida una ambientada en Disney—, conciertos como el de Cantores de Híspalis, teatro para los más pequeños, la apertura del Belén Cofrade, la llegada de Papá Noel, pista de hielo, espectáculos humorísticos y la visita al alumbrado destinada a personas mayores. A ello se suman las visitas de los Reyes Magos y la Cartera Real a pedanías y colectivos de la ciudad durante los primeros días de enero.

El Ayuntamiento ya anunció también quiénes serán las personas encargadas de encarnar a la Cartera Real y a los Reyes Magos. La Cartera será una docente local; mientras que Melchor, Gaspar y Baltasar estarán representados por el gerente de una fundación de apoyo a personas con discapacidad intelectual, un agricultor que además es concejal, y el hermano mayor de una cofradía rondeña, respectivamente.