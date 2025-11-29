Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

La plaza de España se llenó de público durante el encendido del alumbrado navideño. SUR
SUR Ronda

Más de 1,5 millones de microbombillas dan la bienvenida a la Navidad en Ronda

La plaza de España, con dos atracciones infantiles, acogió anoche un acto multitudinario que marca el inicio de la programación festiva en la ciudad

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:48

Ronda amanecía hoy con su alumbrado de Navidad ya en marcha después del encendido oficial celebrado anoche en la plaza de España. El acto, como ... es tradición, congregó a cientos de personas que acudieron a presenciar el arranque de las fiestas. Desde este emblemático punto de la ciudad, la alcaldesa, acompañada por la delegada municipal de Fiestas, fue la encargada de activar la iluminación festiva que ya se extiende por las principales calles y plazas del municipio.

