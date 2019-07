SUR Ronda María Dúctor: «Siempre quise ser Dama Goyesca y no lo fui» María Dúctor en los jardines de la Casa de Don Bosco. / V. M. La rondeña, única jueza de máximo nivel de doma vaquera en España, empresaria y deportista, será la Presidenta de las Damas Goyescas 2019 VANESSA MELGAR Miércoles, 3 julio 2019, 13:18

La rondeña María Dúctor, empresaria y deportista, ligada al mundo del caballo, será este año la Presidenta de las Damas Goyescas de Ronda, un cargo con el que representará a la ciudad del Tajo en la Feria y Fiestas de Pedro Romero, que tendrán lugar del 3 al 8 de septiembre, pero también durante el resto del año, con un grupo de cinco jóvenes que ha sido designadas Damas Goyescas. Dúctor es la única jueza de máxima categoría de doma clásica en España.

¿Qué supone ser Presidenta de las Damas Goyescas?

Siempre quise ser Dama Goyesca y no lo fui, por una cosa y por otra, después se me pasó un poco la edad y ahora resulta que voy a ser Presidenta, que es un cargo superior, y estoy encantada.

¿Por qué ha dado el paso?

Me quedé con el gusanillo, como digo, de haber sido Goyesca. Me lo propusieron y dije que me lo iba a pensar, pero no era verdad, lo tenía claro, me hizo mucha ilusión y dije que sí. Me hace mucha ilusión, tenía claro que iba a afrontar este reto y voy a intentar hacerlo lo mejor posible.

La Presidenta y las Damas Goyescas ya no solo representan a la ciudad durante la Feria, también durante el resto del año...

Sí, esto es todo el año. En lugar de tener una semana de Feria, como tiene todo el mundo, nosotras vamos a ser protagonistas de todos los eventos de Ronda: Feria, Cabalgata de Reyes, Semana Santa...

¿Qué tal la relación con las Damas?

Muy bien. Ya hemos creado nuestro grupo de WhatsApp.

¿Qué momento es el que le hace más ilusión?

El momento que siempre me ha hecho ilusión es la entrada a la plaza de toros, el día de la Corrida Goyesca, y la bajada por la calle Jerez en un coche de caballos, con todos los toreros, y sentarte en el palco... es el momento más especial. Soy la Presidenta de la Corrida Goyesca.

¿Suele participar en la Feria?

Sí, organizamos desde la asociación hípica los concursos de indumetaria para fomentar que la gente vaya a la Feria a caballo y bien vestida. Durante el resto del año, organizamos cuatro o cinco concursos en Ronda sobre el mundo del caballo. El jueves de Fería, dedicado al caballo, intentamos, como digo, premiar la mejor indumentaria y que ésta sirva de ejemplo.