SUR Ronda Magia para promover los buenos tratos Fran Qué en uno de sus espectáculos. / F. M. Una mago de Ronda desarrolla un espectáculo para prevenir y educar contra la violencia de género VANESSA MELGAR Sábado, 3 agosto 2019, 23:46

Fran Moreno, conocido artísticamente como Fran Qué, es un mago natural de Ronda que cree firmemente en las bondades del arte que promueve con su profesión y, por ello, ha ido más allá en ésta y ha puesto en marcha un espectáculo para educar contra la violencia de género y prevenir esta lacra social que, por desgracia, sigue agravándose en la actualidad, principalmente, por el asesinato de mujeres a manos de sus parejas, de hombres; pero también, en todas sus vertientes. El show se llama 'La magia está en los buenos tratos' y cuenta con dos versiones, dependiendo de la edad de los escolares, ya que la función está enfocada al sector educativo. Fran Qué, de momento, ya ha llevado su magia por los buenos tratos a centros de las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada, pero también fuera de Andalucía, a Toledo, Segovia, Badajoz y Tarragona. «Una vez, al salir del espectáculo, escuché a un niño decirle a su madre que la violencia no sirve para nada...», dijo Moreno, muy satisfecho por los resultados de su show, pero consciente de que es muy difícil luchar contra la violencia de género y que ésta se debe combatir también desde el ámbito familiar. «Hay que trabajar este aprendizaje desde el colegio y desde la casa, lógicamente, va más allá de un espectáculo de magia, y desafortunadamente, aún nos queda mucho camino por recorrer», declaró.

'La magia está en los buenos tratos' echó a rodar en 2016, con un inicio difícil hasta llegar a la actualidad. «Me llamaron desde un colegio de Pizarra y me plantearon la posibilidad de crear el espectáculo... tenía cuatro meses para crearlo», comentó este mago rondeño.

La dinámica

El espectáculo incluye juegos con los que enseñar a los niños la diferencia entre buenos y malos tratos: «Con una serie de papeles, con mensajes escritos, de buenos y malos tratos, ponemos en marcha el show. Con los buenos tratos, ocurre la magia, y con los malos, no, los tiramos a una papelera y al final del show desaparecen. Utilizo un lenguaje igualitario, no sexista, intento que vean que si hacemos las cosas bien, con respeto y educación, conseguimos cosas buenas, que no hay que hacer daño a nadie, nos ponemos en el lugar de una mujer a quien le hacen daño, que las tareas domésticas son cosas de todos, que todos podemos jugar o trabajar, que no hay cosas para niños y cosas para niñas...», relató Fran Qué sobre el desarrolló de su espectáculo que cree pionero en España. Este profesional, una vez que creó lo creó, se asesoró de la mano de una psicóloga que solo realizó algunas orientaciones.