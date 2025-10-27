Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Laguna de la Alberca, en Ronda. SUR
SUR Ronda

La Laguna de la Alberca, en Ronda, reconocida como uno de los nuevos humedales protegidos de España

El enclave malagueño, con más de 52 hectáreas y situado a casi 800 metros de altitud, ha sido incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas junto a otro cuatro espacios naturales gaditanos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:52

Comenta

La Junta de Andalucía ha anunciado que cinco nuevos humedales de la comunidad autónoma han sido incluidos en el Inventario de Español de Zonas Húmedas. ... Un paso que se confirma tras ser recogida en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 248, de 15 de octubre de 2025 y que incluye uno ubicado en la provincia de Málaga, y más concretamente en Ronda: la Laguna de la Alberca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  7. 7 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  8. 8 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  9. 9

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  10. 10 Un condenado en Málaga tras admitir que abusó de una menor con un 66% de discapacidad se libra de la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Laguna de la Alberca, en Ronda, reconocida como uno de los nuevos humedales protegidos de España

La Laguna de la Alberca, en Ronda, reconocida como uno de los nuevos humedales protegidos de España