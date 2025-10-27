La Laguna de la Alberca, en Ronda, reconocida como uno de los nuevos humedales protegidos de España

La Junta de Andalucía ha anunciado que cinco nuevos humedales de la comunidad autónoma han sido incluidos en el Inventario de Español de Zonas Húmedas. ... Un paso que se confirma tras ser recogida en la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 248, de 15 de octubre de 2025 y que incluye uno ubicado en la provincia de Málaga, y más concretamente en Ronda: la Laguna de la Alberca.

Este punto, situado dentro del término municipal rondeño, cuenta con un espacio de más de 52 hectáreas y está marcado por sus características tanto geológicas como geomorfológicas. Asimismo se encuadra a unos casi 800 metro de altitud y ubicada sobre un poljé (un valle kárstico de origen relicto, y rodeada por sierras calizas). Con estos datos y tras su confirmación dentro del Inventario Español de Zonas Húmedas es considerado uno de los humedales de mayor tamaño y situado a mayor altitud en la región.

Cabe recordar que el Inventario Español de Zonas Húmedas fue establecido en cumplimiento de la Ley 4/1989 y modificado por la Ley 42/2007, que exige la creación de un inventario nacional para conocer la evolución de los humedales y establecer medidas de protección adecuadas. El Real Decreto 435/2004, aprobado el 12 de marzo de 2004, regula este inventario y asigna al Ministerio para la Transición Ecológica la responsabilidad de su elaboración y mantenimiento.

Junto a este espacio ubicado en la provincia de Málaga se han unido otros cuatros puntos pertenecientes a la provincia de Cádiz. Las Lagunas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda), Huerta de las Pilas (Algeciras), Haza de la Torre (Jerez de la Frontera) y los Humedales de Cetina (Puerto Real), se unen al de Ronda para que Andalucía alcance un total de 229 humedales reconocidos oficialmente en el Inventario Andaluz de Humedales.

Desde la Junta han recalcado que todo este trabajo proviene de la colaboración y el trabajo coordinado entre el propio organismo andaluz y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). «El trabajo técnico y científico que se viene realizando desde la Consejería permite identificar, caracterizar y gestionar los humedales andaluces con criterios de sostenibilidad y rigor, asegurando su preservación frente a las amenazas del cambio climático y la presión humana», explicaba el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo.

En todos y cada uno de estos humedales, el Gobierno andaluz ha confirmado que albergan diversas comunidades de aves acuáticas «de gran interés». Varias de estas especies se encuentran catalogadas como amenazas o en peligros de extinción. Entre ellos se encuentran la cerceta pardilla, (Marmaronetta angustirostris), la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), el porrón pardo (Aythya nyroca), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) o el águila pescadora (Pandion haliaetus).

La Junta de Andalucía reitera que la conservación y uso racional de los humedales, incluyendo la restauración y rehabilitación de aquellos que han sido degradados, constituye una de las líneas estratégicas de su política ambiental. Estos ecosistemas no solo actúan como refugios de biodiversidad, sino que desempeñan funciones esenciales en la regulación hídrica, la recarga de acuíferos, la mitigación del cambio climático y la prevención de inundaciones.

Asimismo, el conocimiento detallado de su ubicación, características y estado de conservación, a través de inventarios como el andaluz y el nacional, resulta fundamental para orientar las políticas de protección, gestión y restauración. La administración autonómica considera que disponer de información precisa y actualizada es la base para detectar posibles alteraciones o amenazas, y para garantizar la preservación a largo plazo de estos entornos naturales únicos.