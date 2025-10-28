La Junta y Ronda sellan una alianza para gestionar y proteger el Camino del Desfiladero y la Garganta del Tajo

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ronda han formalizado un convenio que refuerza su cooperación institucional para la gestión del uso público del ... Camino del Desfiladero y la Garganta del Tajo, situados en el Monumento Natural Tajo de Ronda. El acuerdo, rubricado por la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, y la alcaldesa Maripaz Fernández, tiene como objetivo garantizar la conservación, el disfrute responsable y la gestión sostenible de uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Andalucía.

El acto se celebró en el Mirador del Desfiladero del Tajo, con el monumento como telón de fondo, y contó con la presencia del director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, y del delegado territorial de Sostenibilidad en Málaga, José Antonio Víquez, además de representantes locales y provinciales.

García destacó que este convenio «representa una forma de trabajar que nos identifica como Gobierno: la cooperación entre administraciones para proteger el patrimonio natural y acercarlo a las personas». Subrayó además que el Tajo de Ronda «es un espacio que condensa historia, paisaje y biodiversidad, demostrando que es posible armonizar el desarrollo local y el turismo con la conservación del medio natural».

El acuerdo establece un marco de colaboración entre ambas instituciones para coordinar y mejorar la gestión del Monumento Natural, especialmente en lo relativo al uso público de las infraestructuras situadas en el entorno del Desfiladero. Entre las acciones previstas figuran la ordenación de accesos, la señalización de los recorridos y la seguridad de los visitantes, todo ello garantizando el respeto a los valores ambientales y paisajísticos.

La consejera recordó que el Tajo de Ronda, declarado Monumento Natural en 2019, abarca 28 hectáreas integradas en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y en la Zona de Especial Conservación (ZEC) Río Guadalevín, dentro de la Red Natura 2000. «Esta triple condición subraya su valor ecológico y la responsabilidad que tenemos de protegerlo».

De igual manera, el convenio da continuidad al proyecto de Adecuación Ambiental Integral de la Garganta del Tajo de Ronda, promovido por la Junta y ejecutado por el Ayuntamiento, que incluye la instalación de una pasarela de madera sobre el antiguo camino de servicio de la Compañía Sevillana de Electricidad (hoy Endesa), junto con barandillas y protecciones frente a desprendimientos. El acuerdo no contempla aportaciones económicas directas entre ambas partes, sino la asunción de responsabilidades técnicas y de gestión dentro de sus competencias respectivas.

Protección de los valores naturales

Según el texto del acuerdo, la Consejería se encargará de velar por la protección de los valores naturales y paisajísticos del Monumento, prestar asistencia técnica, asesorar en la aplicación de medidas correctoras y dotar al espacio de una señalización adecuada. Por su parte, el Ayuntamiento de Ronda asumirá la gestión del uso público de las infraestructuras, el mantenimiento de las pasarelas y senderos, y la correcta gestión de los residuos generados en el entorno.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro mediante acuerdo mutuo. Además, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año para revisar el desarrollo de las actuaciones, aprobar los planes anuales y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental. «Este órgano mixto es una garantía de transparencia, coordinación y continuidad», subrayó la consejera.

Asimismo, la titular de Sostenibilidad insistió en que el Monumento Natural no es solo un espacio protegido, sino también un aula abierta que fomenta la educación ambiental y la conciencia ecológica. En este sentido, subrayó que la Consejería impulsa en toda Andalucía proyectos que, como el de Ronda, combinan conservación, uso responsable y divulgación ambiental, contribuyendo a una ciudadanía más comprometida con su entorno.