La consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, y la alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández, en la firma del convenio. SUR
SUR Ronda

La Junta y Ronda sellan una alianza para gestionar y proteger el Camino del Desfiladero y la Garganta del Tajo

El acuerdo refuerza la cooperación institucional para garantizar la conservación, el uso público responsable y la promoción sostenible del Monumento Natural

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Martes, 28 de octubre 2025, 19:46

Comenta

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ronda han formalizado un convenio que refuerza su cooperación institucional para la gestión del uso público del ... Camino del Desfiladero y la Garganta del Tajo, situados en el Monumento Natural Tajo de Ronda. El acuerdo, rubricado por la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Catalina García, y la alcaldesa Maripaz Fernández, tiene como objetivo garantizar la conservación, el disfrute responsable y la gestión sostenible de uno de los enclaves naturales más emblemáticos de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

