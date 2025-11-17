Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, junto a la delegada municipal de Educación, Cristina Durán. SUR
SUR Ronda

La Junta financia actuaciones de climatización en colegios, institutos y conservatorio de Ronda

Los fondos del plan andaluz 'Mejora tu centro' permitirán instalar sistemas de climatización, renovar ventanas y crear zonas de sombra por un valor de 260.000 euros

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, junto a la delegada municipal de Educación, Cristina Durán, ha valorado de forma muy positiva el anuncio realizado ... por la Junta de Andalucía sobre el plan 'Mejora tu centro'. Este programa, impulsado por el Gobierno andaluz con fondos propios, tiene como finalidad mejorar la climatización en los centros educativos públicos de la comunidad, una de las demandas más recurrentes de los últimos años debido a las altas temperaturas registradas en los meses de calor. La regidora rondeña destacó que se trata de una actuación de gran relevancia, tanto por su alcance como por la inversión que supone para la educación pública. Según explicó, esta iniciativa llega en un momento clave para garantizar mejores condiciones en las aulas.

