La Junta financia actuaciones de climatización en colegios, institutos y conservatorio de Ronda

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, junto a la delegada municipal de Educación, Cristina Durán, ha valorado de forma muy positiva el anuncio realizado ... por la Junta de Andalucía sobre el plan 'Mejora tu centro'. Este programa, impulsado por el Gobierno andaluz con fondos propios, tiene como finalidad mejorar la climatización en los centros educativos públicos de la comunidad, una de las demandas más recurrentes de los últimos años debido a las altas temperaturas registradas en los meses de calor. La regidora rondeña destacó que se trata de una actuación de gran relevancia, tanto por su alcance como por la inversión que supone para la educación pública. Según explicó, esta iniciativa llega en un momento clave para garantizar mejores condiciones en las aulas.

260.000 euros

El plan 'Mejora tu centro' cuenta con más de 54 millones de euros, una cifra que la alcaldesa calificó de «inversión sin precedentes en Andalucía» en materia de climatización escolar. De esta cuantía global, Ronda ha recibido casi 260.000 euros destinados a todos los centros educativos públicos del municipio, incluidos colegios, institutos, la Escuela Oficial de Idiomas, el Centro de Educación Permanente y el Conservatorio. Las cantidades ya han sido transferidas a los centros, lo que permitirá que cada uno de ellos planifique de inmediato las actuaciones que considere prioritarias en función de sus necesidades. Se trata, según Fernández, de una fórmula que dota a los equipos directivos de mayor autonomía y capacidad de decisión.

Las inversiones previstas incluyen la adquisición de sistemas de aire acondicionado y calefacción, la renovación de ventanas para mejorar la eficiencia energética y la instalación de toldos y pérgolas en patios y espacios exteriores. Todas estas medidas tienen como objetivo incrementar el confort térmico de alumnos, docentes y demás profesionales que desempeñan su labor en el ámbito educativo. Con ello se busca mejorar tanto el bienestar en las aulas como las condiciones de trabajo, aspectos que en los últimos años se han visto afectados por episodios de calor cada vez más intensos. El Ayuntamiento, además, ha recordado que también ha venido realizando intervenciones complementarias en esta línea.

Pasos paralelos

La alcaldesa subrayó que el Consistorio ha dado pasos paralelos en materia de climatización, especialmente en la instalación de toldos para generar sombra en varios centros del municipio. Fernández señaló que estas actuaciones municipales se suman al esfuerzo emprendido por la Junta y permiten avanzar de forma conjunta en la mejora de las infraestructuras educativas. Tanto desde la administración local como desde los propios centros se coincide en la necesidad de priorizar este tipo de intervenciones, ya que repercuten directamente en la calidad del ambiente escolar y, por tanto, en el rendimiento del alumnado.

Con la llegada de esta inversión autonómica, Ronda afronta una oportunidad para actualizar y modernizar sus instalaciones educativas públicas. El plan 'Mejora tu centro' abre así una etapa en la que los colegios e institutos pueden abordar mejoras que en muchos casos eran urgentes. La alcaldesa insistió en que esta inyección económica constituye un respaldo importante para el municipio y demuestra la voluntad de la Junta de atender las necesidades reales de los centros. Con la financiación ya disponible, se prevé que las primeras actuaciones comiencen a materializarse de manera progresiva en los próximos meses.