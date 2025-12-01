La inversión del Centro de Visitantes de Conejeras de Parauta se eleva a más de cuatro millones

La Junta de Andalucía ha actualizado este lunes el avance del futuro Centro de Visitantes de Conejeras, en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, ... más concretamente en el término municipal de Parauta. La principal novedad es la inversión , que se eleva ya a más de cuatro millones de euros, casi el doble de los 2,6 anunciados inicialmente. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, explicó durante la visita institucional que el aumento responde tanto al desarrollo de la obra como al equipamiento interpretativo interior que incorporará el edificio, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU.

De hecho, García detalló por primera vez varias soluciones técnicas que distinguen al proyecto y que no habían trascendido en fases anteriores. Entre ellas, el uso de madera laminada como estructura principal y un aislamiento compuesto por corcho y fibras vegetales, materiales que refuerzan el carácter sostenible del centro. El edificio incorpora además un forjado de madera contralaminada de quince centímetros diseñado para soportar una cubierta vegetal de más de noventa toneladas, cuya función será mejorar la eficiencia energética y facilitar la integración del conjunto en el entorno mediterráneo del parque.

Cabe recordar que este proyecto se encuentra marcado por las quejas de los colectivos ecologistas, quienes manifestaron su rechazo a la ubicación escogida para construir este Centro, advirtiendo de su impacto medio ambiental y paisajístico en la zona en la que se proyecta. En esta línea, la consejera insistió en el enfoque ecológico del proyecto, que describió como un ejemplo de construcción capaz de funcionar como sumidero de carbono gracias al empleo de materiales forestales y renovables.

La consejera Catalina García recibe explicaciones sobre la estructura de madera laminada y el diseño bioclimático del centro.

«Este es un edificio que nace de la naturaleza y vuelve a la naturaleza, un modelo que demuestra que es posible construir en un espacio de alto valor ecológico sin renunciar a la eficiencia ni al respeto por el entorno», afirmó, subrayando la apuesta de la Junta por impulsar la bioeconomía vinculada a la gestión sostenible de los montes andaluces.

La Junta ha resaltado también la importancia de integrar la arquitectura en el paisaje y de utilizar soluciones que aporten valor añadido en términos ambientales. «La cubierta vegetal, idéntica al entorno que la rodea, permitirá regular la temperatura del edificio y reforzar su comportamiento energético. No podemos pedir más: este centro será un antes y un después en la construcción sostenible dentro de los espacios naturales protegidos», señaló García, acompañada por representantes institucionales y responsables técnicos del proyecto.

El centro, que se ejecuta en una única planta con una forma estrellada inspirada en un copo de nieve, albergará espacios expositivos, áreas interpretativas, zonas didácticas y servicios de atención al visitante. Según la Junta, su función será convertirse en la puerta de entrada al Parque Nacional y ordenar la acogida de quienes acceden al entorno desde una de sus zonas más transitadas. La planta, abierta al paisaje y concebida para facilitar la comprensión del territorio, pretende reforzar la divulgación y el conocimiento de uno de los enclaves naturales más singulares de la provincia.

Asimismo, puede destacarse que el proyecto ha recibido además un impulso de proyección exterior tras ser seleccionado por la UNESCO para la exposición celebrada en la Bienal de Venecia, un reconocimiento que, según la Consejería, acredita la capacidad del edificio para conectar narrativas, personas y naturaleza, además de su vocación inclusiva y su impacto en las comunidades locales. La Junta considera que esta distinción sitúa al futuro centro como un referente nacional e internacional en arquitectura sostenible, aunque por el momento no se ha concretado una fecha para la finalización de las obras.