Estado actual de la estructura de madera del futuro Centro de Visitantes de Conejeras, en Parauta. SUR

La inversión del Centro de Visitantes de Conejeras de Parauta se eleva a más de cuatro millones

La Junta detalla nuevas características del proyecto, como una cubierta vegetal de 90 toneladas y un aislamiento natural de corcho y fibras, y apunta que el aumento de coste se cubrirá con fondos europeos

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Parauta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:26

Comenta

La Junta de Andalucía ha actualizado este lunes el avance del futuro Centro de Visitantes de Conejeras, en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, ... más concretamente en el término municipal de Parauta. La principal novedad es la inversión , que se eleva ya a más de cuatro millones de euros, casi el doble de los 2,6 anunciados inicialmente. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, explicó durante la visita institucional que el aumento responde tanto al desarrollo de la obra como al equipamiento interpretativo interior que incorporará el edificio, cofinanciado con fondos europeos NextGenerationEU.

