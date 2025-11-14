Farola caída, coche dañado y cortes de luz: Claudia deja sus primeras incidencias en Ronda

La borrasca Claudia empieza a dar sus primeros coletazos en la provincia de Málaga, sobre todo en la localidad malagueña de Ronda. Estas fuertes y ... prolongadas lluvias ya han dejado en la zona de la Serranía más de 45 l/m², en las últimas 24 horas según la red Hidrosur de la Junta de Andalucía. Asimismo, dichas precipitaciones han ido acompañadas durante la tarde-noche de ayer y la madrugada de este viernes de fuertes rachas de viento que, según han informado desde el Consistorio rondeño, han provocado más de una decena de incidencias en el municipio.

La delegada municipal de Seguridad Ciudadana, Alicia López, ha explicado durante la mañana de este viernes algunas de las incidencias causadas por el temporal. Muchas de ellas han sido producidas por las fuertes rachas de viento, que llegaron a alcanzar hasta los 90 km/h, ocasionando un total de 11 incidencias dentro del término municipal rondeño.

Las más destacadas, relata López, han sido roturas de ramas y la caída de algunos árboles. Además, se produjo la caída de una farola, que causó daños a un vehículo estacionado en la vía pública, así como el desprendimiento de un toldo y de cableado. También se registraron algunos cortes de luz en varios puntos de la ciudad, entre ellos calle Virgen de la Paz, calle Molino y calle Sevilla.

A pesar de ello, la mayoría de las incidencias han estado relacionadas con restos vegetales y ramas en la vía pública. Tras enumerar los incidentes, la delegada municipal ha confirmado que, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales de ninguna clase.

La alerta amarilla continua

Cabe recordar que la alerta amarilla, que ya se activó durante la madrugada, proseguirá durante el día de hoy y también en la jornada del sábado. Es uno de los motivos, junto al viento, por los que ayer se decidió, a eso de las siete de la tarde, cerrar todos los parques infantiles de la ciudad. «Recomendamos evitar desplazamientos en la medida de lo posible, estar muy pendientes de las previsiones meteorológicas más actualizadas y tomar todas las precauciones necesarias, ya que puede existir un riesgo moderado tanto para personas como para vehículos», afirmó López.

La otra cara de la moneda es la situación hídrica en la comarca, que tras estas lluvias es bastante positiva. De hecho, la edil rondeña ha explicado que la Serranía es, ahora mismo, la zona de la provincia donde más agua se ha recogido. Según los datos que maneja, se han llegado a registrar hasta 60 litros por metro cuadrado en el territorio municipal.