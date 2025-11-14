Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Turistas recorren el casco histórico de Ronda protegidos con chubasqueros y paraguas durante las lluvias. SUR
SUR Ronda

Farola caída, coche dañado y cortes de luz: Claudia deja sus primeras incidencias en Ronda

El temporal provoca una decena de avisos por rachas de viento que alcanzaron los 90 km/h, sin que se hayan registrado daños personales

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

La borrasca Claudia empieza a dar sus primeros coletazos en la provincia de Málaga, sobre todo en la localidad malagueña de Ronda. Estas fuertes y ... prolongadas lluvias ya han dejado en la zona de la Serranía más de 45 l/m², en las últimas 24 horas según la red Hidrosur de la Junta de Andalucía. Asimismo, dichas precipitaciones han ido acompañadas durante la tarde-noche de ayer y la madrugada de este viernes de fuertes rachas de viento que, según han informado desde el Consistorio rondeño, han provocado más de una decena de incidencias en el municipio.

