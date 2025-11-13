El Hospital de la Serranía de Ronda incorporará un segundo TAC para reforzar su capacidad diagnóstica

El Hospital de la Serranía de Ronda dispondrá próximamente de un segundo equipo de tomografía axial computarizada (TAC), una incorporación que supondrá un importante refuerzo ... tecnológico para este centro sanitario. La Junta de Andalucía ha confirmado la llegada de este nuevo aparato, considerado de última generación, con el objetivo de mejorar de manera significativa la capacidad diagnóstica del complejo hospitalario y optimizar la atención a la ciudadanía del Área Sanitaria Serranía de Málaga.

Según ha informado el Gobierno andaluz, esta nueva dotación era una demanda histórica en la comarca, ya que la Serranía era la única zona de la provincia de Málaga que no contaba con dos equipos de este tipo. Esta situación generaba limitaciones tanto en la atención de urgencias como en la programación de pruebas, por lo que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias decidió priorizar su incorporación dentro del plan de mejora de infraestructuras y servicios sanitarios de la comunidad autónoma.

500.000 euros

La instalación del nuevo equipo, que ha supuesto una inversión de 500.000 euros, conlleva una actuación técnica compleja. Para poder ubicar el nuevo TAC en el espacio previsto, será necesario reubicar el aparato actual en otra sala del hospital y trasladar también el mamógrafo, con el fin de liberar el área en la que comenzará a funcionar el nuevo dispositivo. Debido a estos trabajos de adecuación, se prevé que el nuevo equipo quede plenamente operativo en el mes de febrero de 2026.

Mejoras significativas

Este TAC de última generación aportará mejoras muy significativas en la atención sanitaria del área. Entre las ventajas más destacadas se encuentra el avance en el diagnóstico y tratamiento de patologías tiempo-dependientes, especialmente en casos incluidos en el código ictus. La mayor precisión diagnóstica y la rapidez en la obtención de imágenes permitirán ampliar la ventana terapéutica para estos pacientes, facilitando intervenciones más tempranas y eficaces, algo fundamental en este tipo de emergencias médicas.

Además, el nuevo equipo permitirá mejorar la evaluación de procesos críticos como la isquemia intestinal aguda, donde la velocidad y exactitud del diagnóstico son determinantes. También contribuirá a reducir los tiempos de espera para la realización de estudios especializados, así como a disminuir las derivaciones externas a otros centros, que hasta ahora eran necesarias en determinadas circunstancias debido a la saturación del único TAC existente.

Contribuirá a reducir los tiempos de espera para la realización de estudios especializados

Otra de las mejoras sustanciales derivadas de contar con dos equipos será la optimización de la organización interna del servicio de radiodiagnóstico. Disponer de dos aparatos permitirá diferenciar la atención urgente de la programación ordinaria, evitando que las emergencias interrumpan la actividad prevista y generen retrasos. De este modo, se podrán establecer agendas más eficientes, respetar con mayor precisión los tiempos previstos y garantizar una atención continuada a pacientes críticos y hospitalizados.

Asimismo, la disponibilidad de dos equipos abrirá la posibilidad de implementar dos turnos de trabajo, aumentando la capacidad operativa diaria del servicio. Esta medida mejorará la eficiencia global del hospital y permitirá ofrecer un acceso más ágil a las pruebas diagnósticas, un aspecto especialmente valorado en un área sanitaria extensa y con población dispersa como la Serranía de Málaga. Todo ello contribuirá a reforzar la estabilidad asistencial evitando interrupciones incluso en situaciones de alta demanda.