Acceso al Hospital de la Serranía de Ronda, que incorporará un segundo TAC. SUR
SUR Ronda

El Hospital de la Serranía de Ronda incorporará un segundo TAC para reforzar su capacidad diagnóstica

La Junta de Andalucía invertirá 500.000 euros en un nuevo equipo que permitirá mejorar la atención urgente y reducir los tiempos de espera

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

El Hospital de la Serranía de Ronda dispondrá próximamente de un segundo equipo de tomografía axial computarizada (TAC), una incorporación que supondrá un importante refuerzo ... tecnológico para este centro sanitario. La Junta de Andalucía ha confirmado la llegada de este nuevo aparato, considerado de última generación, con el objetivo de mejorar de manera significativa la capacidad diagnóstica del complejo hospitalario y optimizar la atención a la ciudadanía del Área Sanitaria Serranía de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

