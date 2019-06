SUR Ronda Las Hermanitas de los Pobres vuelven a pedir ayuda Reformarán la cocina de la residencia de ancianos que gestionan, con alrededor de 70 personas, por lo que solicitan ayuda para pagar un catering mientras duran los trabajos de estas instalaciones VANESSA MELGAR Lunes, 3 junio 2019, 12:32

Las Hermanitas de los Pobres, que en Ronda gestionan una residencia de ancianos con alrededor de 70 personas, han vuelto a pedir ayuda. Esta vez, según ha explicado la hermana Sor María de los Ángeles, se han solicitado donativos a las personas que así quieren colaborar con la causa para financiar un servicio de catering, ante la necesidad de llevar a cabo obras de reforma de la cocina del asilo. «Tenemos que hacer una reforma, cambiar el gas, que en principio durará 15 días, pero quizás se demore», ha explicado la hermana de esta congregación, presente en la ciudad del Tajo desde 1884.

«Necesitamos recaudar dinero, habíamos pensado en comer de catering mientras duran las obras y así los ancianos varían un poco», ha argumentado la religiosa, al tiempo que ha subrayado que el asilo, en la calle Poeta Rilke, cuenta con un total de 47 trabajadores. «Sería de agradecer mucho... un granito no hace el granero, pero ayuda a su compañero, nosotras no podemos, tenemos 47 empleados, ya que faltan hermanitas y si no esto habría que cerrarlo, hay muchas familias comiendo de aquí, hay que empujar al mismo sitio, si no, no llegamos», ha subrayado.

Las obras de la cocina costarán alrededor de 25.000 euros y el servicio de catering les supondría un gasto de cerca de cinco euros más IVA por persona. Entre ancianos y Hermanitas (11 hermanas), son 85 personas las que se beneficiarían de este servicio de comidas. «Muchos de los ancianos están enfermos, hay tres turnos, nosotras solas no podemos...», ha insistido.

Esta congregación ya solicitó ayuda, en 2014, para pagar la calefacción de la residencia, ante lo que Ronda y los pueblos de la comarca y de otros puntos, se volcaron. Posteriormente, también solicitaron donativos para renovar las tuberías de agua e instalar un sistema contra incendios en el inmueble con más de 40 años. Entre las iniciativas que se produjeron, destacaron una gala benéfica que organizó el Ayuntamiento, un cuento infantil cuya autora dedicó a esta causa parte de los beneficios por su venta, una empresa rondeña que donó gasoil para la calefacción y la unión de 14 colegios profesionales de Málaga que ayudaron en la compra de una nueva furgoneta, entre otras.

El número de cuenta para las personas que quieran colaborar es: ES64 0301 6637 0010113986 o en cualquier oficina de Unicaja en la cuenta de las Hermanitas de los Pobres.