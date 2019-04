«La gente tiene que dejar de pagar el IVA más alto que tenemos para disfrutar de muchas activides culturales» Luigi Ludus. / L. L. SUR Ronda Luis Granados, de Ronda y de nombre artístico Luigi Ludus, es mago, aunque él se define como creador de buen rollo, desde hace 15 años VANESSA MELGAR Lunes, 8 abril 2019, 00:28

-¿A qué se dedica y desde cuándo?

Me dedico a hacer espectáculos de magia, especialmente diseñados para público infantil o familiar. Me gusta decir que soy creador de buen rollo porque es lo que intento, sea cual sea el espectáculo, quiero que la gente salga más feliz que cuando entró. Llevo haciendo magia desde hace ya 15 años, entrado en este bello arte desde la puerta del clown, donde me movía antes junto a otros compañeros.

-¿Cómo decidió ser mago?

Siempre me ha gustado el mundo infantil, soy pedagogo de formación y animador de afición. Un día, mi socio, amigo y compañero el mago Fran Qué y yo, decidimos hacer un curso de magia en Sevilla para complementar nuestra formación como animadores, y allí nos picó el mosquito de la magia, que inocula un virus que la hace muy adictiva.

-¿Es difícil?

Cualquier disciplina artística es difícil, o al menos si quieres hacerla bien, con dignidad y calidad. Hay que dedicarle muchas horas. Ten en cuenta que las técnicas mágicas deben quedar ocultas de cara al espectador, nadie debe saber que estás haciendo determinado movimiento, y llegar a eso es lo realmente complicado. La magia es mucho más que hacer trucos, la magia es teatro, es comunicación, psicología, manejo de la atención, comunicación no verbal... Y todo esto hay que estudiarlo, ensayarlo y hacerlo. Pero respondiendo a tu pregunta: No, no es difícil (¡es broma!)... Me siento un privilegiado porque amo lo que hago, me apasiona lo que hago y eso facilita mucho las cosas.

-Está recorriendo España... ¿cuáles son sus próximos espectáculos?

Bueno, estamos en el mes de abril, que es el mes más loco del año para mi. Aunque tengo varios espectáculos en continuo movimiento, abril es el mes de 'La Magia de la Lectura' ya que el día 23 es el día del libro. Esto hace que muchas bibliotecas, colegios y ayuntamientos organicen actividades en torno a ese tema. Hace un par de años cree ese show, que mezcla ambos mundos, la magia y la literatura, y desde entonces abril es el mes de los kilómetros. Voy a estar en localidades de Toledo, Ciudad Real, Pontevedra, Navarra, Málaga, Sevilla, Córdoba, Salamanca o Almería.

-¿Hace siempre reír?

El humor es una parte muy importante en mis espectáculos, creo que puede llegar a ser el motivo de todo el espectáculo. Que la gente se ría es el objetivo, y la magia, las canciones, la ventriloquía o la improvisación, son las herramientas que uso para conseguir ese objetivo. Conocer de qué se ríen los niños y niñas es fundamental, es algo que también hay que estudiar y potenciar.

-¿ Qué dificultades atraviesa su sector?

La crisis ha hecho mucho daño a todas las disciplinas artísticas, los precios se han ido al suelo para todas aquellas personas que han querido vivir de su arte. Muchos han tenido que buscar un trabajo distinto para poder seguir dedicando parte del tiempo a su arte. Como te decía antes, me siento un privilegiado de poder dedicarme a la magia y los escenarios. En cuanto a dificultades, creo que alguien debería sentarse y comenzar a pensar que la gente no tiene que pagar el IVA más alto que tenemos para poder disfrutar de muchas actividades culturales, es un problema muy serio que ha hecho que las contrataciones bajen, o que tengan que ser los propios artistas los que asuman el IVA para poder trabajar... un sinsentido.

- ¿Hay buenos magos en España?

Los hay, y muy buenos. Pero para conocerlos, descubrirlos y admirarlos, hay que moverse, hay que ir al teatro, a las salas que programan actuaciones, a los pubs que programan monólogos. No basta solo con encender la tele, que también. La cultura tiene que dejar de ser pasiva y convertirse en una parte activa de nuestras vidas, tenemos que buscarla, tenemos que poder pagarla y la necesitamos para que la vida sea mejor.

- ¿Tiene algún ídolo o figura a la que admira?

Tengo muy buenos compañeros a los que admiro, pero no trato de imitar a nadie, cada uno tiene ser original en su trabajo, de hecho, es lo que más trabajo cuesta, ser original, crear, pensar y hacer propuestas únicas. No he tenido ídolos, creo que porque nunca pensé en dedicarme a la magia hasta que ya estada inundado de ella.