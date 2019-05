Francisco Vázquez: «Sería interesante ampliar la zona de actuación del área sanitaria de la Serranía de Ronda» Vázquez, durante un momento de la entrevista, en su despacho en el Hospital Serranía de Ronda. / Vanessa Melgar Con 32 años de experiencia, casi todos en Atención Primaria, es director gerente del Área de Gestión Sanitaria Serranía, con de 90.000 habitantes VANESSA MELGAR Domingo, 5 mayo 2019, 00:50

Francisco Vázquez está al frente del Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga, en Ronda, desde hace varios meses, un cargo directivo que ha asumido después de 32 años como médico en Atención Primaria y en contacto con las asociaciones de Ronda y la comarca. Su gran referente es su padre, al que definió como el médico de toda la vida. Con este bagaje, pilota este área con una plantilla de 1.100 empleados para una población, en Ronda y su comarca natural, de 90.000 personas.

–¿Cómo ha sido su toma de contacto?

–Tenemos un hospital que es referente entre los comarcales. Es difícil encontrar uno como el nuestro, con especialidades que no tienen otros como Neurología, Nefrología, Diálisis y Endocrinología. Anivel humano, el potencial de los trabajadores y sus capacidades, en todos los sentidos, son sensacionales.

–El nuevo hospital de la Serranía ha supuesto en salto cualitativo, pero ¿qué problemas hay?

–Estamos afrontando el plan de choque de listas de espera quirúrgica, aunque creo que no vamos a tener que echar mano mucho de él y vamos a cumplir los estándares. Hemos tenido bolsas crónicas de determinadas especialidades, muy puntuales, que estamos afrontando, considero, con una optimización de la actividad quirúrgica. Se han abierto quirófanos por la tarde, Traumatología tiene muchos procesos que no están sujetos a proceso y se está operando por las tardes; y respecto a Oftalmología, se ha incrementado el rendimiento quirúrgico. De cuatro cataratas diarias, se están haciendo siete.

–¿Traumatología y Oftalmología son las especialidades con más listas?

–Nuestro principal problema está en las consultas externas, no en primeras, en revisiones. Nos hemos encontrado con bolsas preocupantes, pero hemos pedido planes funcionales y creo que, nos va a costar trabajo, pero con la optimización de los servicios, vamos a funcionar bien y a finales de año podremos cumplir los estándares. También tenemos problemas en las pruebas complementarias, tenemos un TAC de 64 cortes, nuevo, y tenemos una resonancia magnífica, de alto campo. Estábamos derivando resonancias a Málaga, pero ya se derivan menos. Las hacemos en Ronda. Las resonancias se van a abrir mañana y tarde. En ecografías, había una bolsa pendiente de más de 400 personas y tenemos un plan para que a finales de veranos podamos cumplir los estándares. Es importante la gestión de cola. Estamos siendo muy rigurosos para citar antes a las personas que llevan más tiempo esperando.

–¿Faltan especialistas?

–Tenemos falta de especialistas y desde el SAS se ha puesto en marcha un sistema de incentivos, que creo que beneficia a zonas como la nuestra, importantísimo; pero no hay que perder de vista que somos un comarcal privilegiado, con especialidades que no tienen otros, como he dicho anteriormente. Y estamos innovando en Neumología, una subespecialidad de Medicina Interna; después de diez años sin hacer marcapasos, hemos vuelto a hacerlos, antes había que ir a Málaga; vamos a empezar con ecocardiogramas de estrés, ecocardiogramas transesofágicos;y, como reto, queremos potenciar una unidad de urgencias extrahospitalarias. Queremos dejar el hospital para lo que tiene que ser. Hemos dotado estas unidades de aparatos de laboratorio para el bienestar del paciente, su satisfacción, para la disminución de la incertidumbre del médico que desarrolla su labor lejos de un hospital.

–¿Y en Atención Primaria?

–Ya estamos trabajando en las nuevas agendas, el médico no va a tener más de 30 pacientes al día, siete minutos que se quieren subir a los 10 por paciente...;y en este área, el proyecto estrella será el programa sociosanitario a crónicos... los centros de salud tienen que estar para lo que tienen que estar, que son las patologías no graves agudas, pero las patologías crónicas tienen que tratarse en los domicilios... por mucho que yo vaya a tomarme la azúcar, no va a mejorar la diabetes. Una de las nuestras misiones es la personalización de la asistencia, acercar el servicio al paciente. Sacar las consultas de enfermería a los barrios, ya hemos hablado con el Ayuntamiento de Ronda en este sentido. Y vamos a potenciar mucho un programa de residencias, la soledad y la población envejecida constituyen el mayor reto al que se enfrenta nuestra sociedad. Otro de los proyectos es potenciar los cuidados paliativos.

–¿Cómo es la relación la 'Plataforma ciudadana por el nuevo hospital de la Serranía de Ronda y por una sanidad pública de calidad'?

–La relación es buena. Las reivindicaciones de este ente me parecen lógicas. He emplazado a sus responsables para mantener una reunión, que me gustaría que se llevase a cabo. En las formas o en las medias verdades o mentiras, no podemos estar de acuerdo... en ningún momento se ha hablado de privatización, por ejemplo, al contrario, se ha reducido el gasto en conciertos de forma considerable.

–¿Qué opinión tiene sobre el proyecto que propone este ente para el viejo hospital: convertirlo en un centro sociosanitario?

–Me parece adecuado el uso del centro sociosanitario.

–¿Cómo es la salud de los rondeños y serranos, habrá que potenciar alguna especialidad de cara al futuro?

–Es buena. Tenemos una población muy envejecida, sobre todo en los pueblos. Hemos pedido dos plazas para Medicina Interna, dos plazas para cirujanos y hemos solicitado una plaza más para rehabilitador. De cara al futuro, sería interesante ampliar la zona de actuación de nuestra área sanitaria desde el punto de vista de la Atención Primaria a otros municipios de la comarca natural, puesto que ya se hace la Atención Hospitalaria.