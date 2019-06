SUR Ronda Francisco Rivera: «Creo que la Goyesca algún día se acabará, con todos los problemas que está teniendo» Rivera, este mediodía, en la puerta del Ayuntamiento de Ronda. / V. M. El torero y empresario de la plaza de toros de Ronda insiste en que este año no hay opciones de cambio de fecha del festejo, que se celebrará el 31 de agosto, fuera de la Feria y Fiestas de Pedro Romero VANESSA MELGAR Viernes, 28 junio 2019, 18:56

El torero y empresario de la plaza de toros de Ronda, Francisco Rivera, ha dicho hoy en la ciudad del Tajo que cree «que la Corrida Goyesca algún día se acabará, con todos los problemas que está teniendo». Cabe recordar que este año, el emblemático festejo, que encumbró su abuelo, Antonio Ordóñez, se celebrará fuera de la Feria y Fiestas de Pedro Romero, el sábado 31 de agosto, una semana antes, por motivos, explicó Rivera, de cartel, una situación que ha despertado polémica en el municipio. Se ha anunciado un mano a mano entre Morante y Roca Rey.

Rivera ha indicado que espera que esta situación sea puntual y que lo ideal «es que la Goyesca sea lo más pegada posible a agosto». «Cada vez cuesta más que la gente venga a la Goyesca», ha argumentado, mientras ha subrayado: «Estoy muy preocupado... cuando murió mi abuelo, era un reto mantener la Goyesca, porque era una vacío que va a estar toda la vida, pero lo hemos hecho durante 20 años y yo lo único en que pienso es en mantener el prestigio de la Goyesca y para darle prestigio hay que traer los mejores toreros y tiene que venir quien tiene que venir y yo lo que necesito es un poco de ayuda y la ayuda que pido es cambio de fecha porque no compito con tantas plazas como compito el fin de semana del 7 de septiembre», ha puntualizado el diestro.

Rivera ha dicho que no contempla «nada» el 7 se septiembre y que se descarta cambiar a dicha fecha la novillada o corrida de rejones, las otras dos citas taurinas que acompañan a la Goyesca. «Si se llena el 31 o el 7, para mí es lo mismo, pero entiendo que es más fácil el 31», ha expresado, también en base al argumento de las coincidencia en septiembre del fin de las vacaciones en la mayoría de los casos.

Festivos en 2020

Rivera ha mantenido este mediodía una reunión con el Ayuntamiento, con la concejala de Fiestas, Concepción Muñoz, al tiempo que se ha celebrado una sesión plenaria (incluso se ha sentado durante un momento entre el público, en el Salón de Plenos, ya que el encuentro se ha retrasado), en la que se han aprobado, por unanimidad, las fechas de las fiestas locales de 2020: el día de la Patrona, la Virgen de la Paz, el 24 de enero, y el 3 de septiembre, con motivo de la Feria, lo que quiere decir que, el festejo tendrá lugar la primera semana de septiembre, si se mantiene la tónica habitual en 2020.

La alcaldesa, María de la Paz Fernández, en la sesión, ha vuelto a insistir en su postura, antes desde la oposición, que pasa por no cambiar la fecha de la Feria: «Tiene difícil solución. No va a cambiar la fecha de la Goyesca. Esperemos que sea una circunstancia temporal. El 3 de septiembre (la Goyesca en 2020 sería el 5 de septiembre) no se diferencia nada de agosto, no creo que haya pérdidas, es nuestra tradición», ha manifestado, mientras ha destacado que también la Real Maestranza es otra de las patas en esta cuestión.