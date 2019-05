SUR Ronda Fotodenuncia: Pasos de peatones poco accesibles En el entorno del parque de San Rafael. / V. MELGAR El Ayuntamiento remodela acerados en la barriada de San Rafael, pero no adapta, al completo, los espacios para personas con discapacidad física y/o problemas de movilidad VANESSA MELGAR Jueves, 30 mayo 2019, 00:49

El Ayuntamiento de Ronda, como consecuencia de la creación del parque infantil que recrea espacios de Ronda, en la barriada de San Rafael, en el parque del mismo nombre, ha remodelado acerados en la zona, pero no ha terminado de completar la accesibilidad de los mismos para personas con discapacidad física y/o problemas de movilidad. De esta forma, en varios pasos de peatones, en uno lado la acera está rebajada para facilitar el tránsito en estos casos, y en la otra, no. No obstante, aún queda mucho trabajo por hacer en la ciudad del Tajo en cuanto a la eliminación de barreras.