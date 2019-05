SUR Ronda «El entorno del Tajo no está puesto en valor» Rafael Ríos. / V. M. Rafael Ríos, junto con su pareja, está al frente del Albergue Los Molinos, situado en el fondo del Tajo de Ronda VANESSA MELGAR Martes, 14 mayo 2019, 23:26

El Albergue Los Molinos, en Ronda, se sitúa en uno de los parajes naturales más bellos que atesora la localidad: en el fondo del Tajo. Su puesta en marcha supuso la recuperación de un antiguo molino harinero en este espacio. Rafael Ríos, junto con su pareja, está al frente de este establecimiento.

¿Cuándo abrió el Albergue Los Molinos?

En julio de este año cumpliremos cinco años desde nuestra apertura. La experiencia ha sido hasta ahora muy positiva.

Tuvo que recuperar este antiguo molino...

Sí, lo recuperamos. Quedan otros por recuperar. Son los antiguos molinos harineros de los que se tiene constancia desde la época musulmana.

¿Cómo describiría las instalaciones?

Ofrecemos al visitante habitaciones compartidas, un total de seis, tenemos capacidad de 42 camas y también un salón en el que se pueden organizar distintos eventos, de hecho, se llevan a cabo. Igualmente, funcionamos como cafetería y bar abierto al público en general.

Quizás cuesta bajar al fondo del Tajo pero merece la pena...

Sí. Todo el que llega se sorprende. Es un entorno maravilloso y desconocido incluso para muchos rondeños que no conocen esta zona. Por eso, invitamos a que nos visiten.

¿Qué tipo de persona se aloja en su establecimiento?

De todo tipo, no hay un perfil. Se suele pensar que gente joven pero recientemente todos nuestros clientes superaban los 60 años... Ahora se aloja un canadiense que lleva una semana (en el momento de la entrevista) y que está pintando.

¿Durante todo el año mantienen la clientela?

Nosotros hemos ido cada año a más. Por primera vez hemos cerrado este invierno para descansar.

¿Cree que el entorno del Tajo está desaprovechado?

Completamente, aunque no desaprovechado, porque baja mucha gente, no está puesto en valor. Ahora están arreglando caminos, esperemos que continúen en esta tónica. Creo que no hace falta tanta inversión para ello.

¿Dónde se puede encontrar información sobre su negocio?

En www.alberguelosmolinos.com