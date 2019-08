SUR Ronda Descartan dar un uso social al frustrado albergue municipal El albergue. / V. M. El gobierno local rechaza el proyecto de su antecesor y apuesta por mantener el fin turístico de las instalaciones, que se están arreglando VANESSA MELGAR Sábado, 3 agosto 2019, 23:49

El equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Ronda, entre el PPy Alianza por Ronda (APR), con la popular María de la Paz Fernández a la cabeza, ha descartado dar un uso social al frustrado albergue municipal, un edificio que se construyó en el año 2013, con una inversión de alrededor de 800.000 euros procedentes de la Junta de Andalucía, del llamado entonces Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja). Así, PPy APR no continuarán con el proyecto emprendido por el anterior ejecutivo local, entre el PSOE, con la socialista Teresa Valdenebro al frente, PA e IU, que pretendía convertir las instalaciones en un albergue social, de cara a la atención de personas con necesidad, según explicó entonces el concejal de Bienestar Social, Álvaro Carreño, que estimó que, dependiendo de la época, entre diez y 20 personas duermen en la calle en la ciudad del Tajo. No obstante, precisó que no existen datos oficiales al respecto.

La actual regidora anunció que el albergue tendrá el uso para el que fue concebido, el fin turístico y de alojamiento de personas que así lo deseen. «El albergue municipal tendrá el uso para el que se destinó, lo que no afecta al desarrollo de las obras», dijo, refiriéndose a los trabajos que en la actualidad se están acometiendo en las instalaciones, que se sitúan entre las calles Guadalcobacín y Fernando de los Ríos, junto al polígono industrial El Fuerte, en alrededor de 2.200 metros cuadrados, y que disponen de 15 habitaciones, para 74 personas, entre otros espacios. «Siempre se atiende en Ronda las personas con necesidades», añadió la regidora sobre el carácter social que se quería imprimir al albergue.

Éste, cuando se construyó, era gestionado por una empresa de deportes de aventura que denunció deficiencias en las instalaciones, como humedades, entre otros problemas. Finalmente, el Ayuntamiento rescindió el contrato con la misma por impago del alquiler y, posteriormente, intentó licitar de nuevo la gestión sin que se recibiese ninguna oferta en firme al respecto. Se ha barajado la explotación directamente por parte del Ayuntamiento y también usarlo como dependencias municipales.

Los trabajos para el arreglo de edificio se están desarrollando con un presupuesto, de procedencia municipal, de en torno a 120.000 euros, una cuantía con la que se espera poner a punto este inmueble e intentar ponerlo en servicio de nuevo.

En la actualidad Ronda cuenta con otro albergue, el Albergue de Los Molinos, que se sitúa en un entorno privilegiado: el en fondo de la garganta del Tajo, sobre un antiguo molino restaurado.