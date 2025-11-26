Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estado del patio de una de las viviendas afectadas, apuntalada tras el desplazamiento del muro durante las obras del aparcamiento. SUR
SUR Ronda

Desalojan a 13 vecinos en Ronda tras dañarse un muro durante las obras del nuevo aparcamiento

El incidente registrado en la calle El Burgo provocó grietas en algunas viviendas y obligó a trasladar a cuatro familias a un hotel por precaución, donde permanecerán hasta que el Ayuntamiento complete las labores de seguridad, cuya previsión apunta a que podrían regresar a sus casas el jueves

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

Trece vecinos de la calle El Burgo, en las conocidas Casitas de Hierro de Ronda, fueron desalojados este pasado martes de forma preventiva después de ... que parte del muro medianero que separa sus viviendas del antiguo mercado de mayoristas resultara dañado durante los trabajos de demolición para la construcción del futuro aparcamiento municipal en este espacio.

