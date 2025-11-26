Desalojan a 13 vecinos en Ronda tras dañarse un muro durante las obras del nuevo aparcamiento

Trece vecinos de la calle El Burgo, en las conocidas Casitas de Hierro de Ronda, fueron desalojados este pasado martes de forma preventiva después de ... que parte del muro medianero que separa sus viviendas del antiguo mercado de mayoristas resultara dañado durante los trabajos de demolición para la construcción del futuro aparcamiento municipal en este espacio.

Según relatan los residentes, el incidente se produjo en torno a las ocho y media de la mañana, cuando una de las máquinas que actuaba en el derribo sufrió un problema de estabilidad que habría provocado el desplazamiento de la estructura hacia varias fachadas. Los técnicos municipales acudieron a la zona pocos minutos después y ordenaron desalojar cuatro viviendas, dos de ellas con daños visibles y otras dos por pura precaución.

Entre los afectados se encuentra Isabel María Berdugo, que explica a SUR que su vivienda llevaba días registrando fuertes golpes procedentes de la obra y que su marido detectó tierra en el patio y el silencio repentino de la maquinaria. Al subir a la terraza comprobó que el muro estaba rajado y parcialmente desprendido, lo que generó temor a un posible derrumbe. «Pensábamos que se nos iba a caer la pared encima», afirma la vecina. De hecho, según explica la propia vecina, su casa tuvo que ser apuntalada debido a la magnitud de las grietas, visibles desde varias estancias.

Algunos de los desperfectos ocasionados en una de las viviendas. SUR

Tras este hallazgo, los residentes vivieron momentos de confusión cuando la Policía Local les ordenó desalojar de inmediato y trasladarse al hotel Berlanga. Según Berdugo, al principio no se les aclaró si la estancia incluía pensión completa ni cuántos días deberían permanecer fuera de sus hogares.

«Nos dijeron que cogiéramos lo imprescindible y que teníamos que irnos ya. Llamamos al hotel porque no sabíamos qué hacer y allí tampoco tenían información clara», relata. La falta de datos provocó inquietud entre las familias, que optaron por permanecer en la calle hasta que una nueva intervención municipal confirmó que el realojo sería con todos los gastos cubiertos.

Precaución

Por su parte, la concejala de Obras, Concha Muñoz, explicó a este periódico que el edificio en el que se está interviniendo se encontraba «en muy mal estado» y que, aunque solo una vivienda ha resultado dañada directamente, se decidió realojar a las familias colindantes como medida de precaución.

Muñoz señaló que desde el inicio «se ha velado por la seguridad de los ciudadanos» y recordó que ha acudido en varias ocasiones tanto a la zona afectada como al hotel para tranquilizar a los vecinos y garantizarles una estancia con pensión completa. Según avanzó, se prevé que los residentes puedan volver a sus casas a lo largo del jueves, una vez que la zona quede completamente asegurada.

A su vez, el organismo municipal ha confirmado que la alcaldesa, Mari Paz Fernández, mantendrá esta tarde una reunión con los afectados para informarles de la evolución de los trabajos y del calendario previsto para el regreso a sus hogares. Mientras tanto, las obras continúan con la demolición manual de la parte afectada del antiguo mercado de mayoristas, y una vez asegurado el perímetro, el Ayuntamiento procederá a ejecutar las reparaciones necesarias en las viviendas. Las familias permanecen realojadas en el hotel hasta que los técnicos determinen que pueden volver a sus casas con total seguridad.