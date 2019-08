SUR Ronda Denuncian la venta de alcohol a menores durante un concierto gratuito en Ronda Un momento del concierto. / R. E. P. (ROBERTO82) Dos madres acuden a la Policía Local, mientras que el Ayuntamiento asegura que la barra instalada en la actuación de Omar Montes cumplió con las normas VANESSA MELGAR Lunes, 12 agosto 2019, 14:55

Dos madres han denunciado ante la Policía Local de Ronda la venta de alcohol a menores durante un concierto que tuvo lugar el pasado viernes, en el que actuó el artista Omar Montes, dentro de la programación del I Pinsapo Sound, un evento que organiza el Ayuntamiento en la zona de Blas Infante, en el entorno de la plaza de toros. Se estima que casi mil personas se dieron cita en la zona, en la que se instaló una barra que gestionó una hermandad de la ciudad de Tajo. El concierto en cuestión fue gratuito.

Una de las madres ha explicado que «los niños fueron en cuadrilla (en torno a siete, de entre 13 y 15 años, y una niña de 11) al concierto, se dirigieron a la barra y sin ningún problema, les facilitaron alcohol». «El primero fue el mayor de ellos, de 15 años. Le preguntaban la edad, ellos se la decían y les decían que se lo iban a vender pero que no dijeran que había sido él (el vendedor). Cuando llegó a la casa se acostó y no noté nada», ha dicho esta madre, al tiempo que ha añadido que al día siguiente su hijo no se encontró bien y que ya decidió mirarle el móvil. «Vi una foto con un tinto que no me gustó y ya contacté con el resto de los padres», ha afirmado.

«Me parece muy grave, pedimos que se controle este asunto, si hacen actividades para la juventud... que lo controlen», ha subrayado esta madre que ha insistido en que «sabían que eran menores de edad».

Desde el Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Cultura, Ángel Martínez, ha respondido a la denuncia de estas dos madres y ha insistido en que desde el Consistorio se pusieron en marcha todas las medidas de seguridad necesarias, ha indicado, para asegurar la integridad de los asistentes. Estaban de servicio siete agentes de la Policía Local, diez voluntarios de Protección Civil y 12 voluntarios del festival.

«Desde la gestión de la barra aseguran que cumplieron con todas las indicaciones dadas por el Ayuntamiento que son no vender alcohol a menores, no suministrar botellas de cristal y quitar los tapones a las botellas de agua», ha relatado Martínez.

Éste ha añadido que se trata de «menores de 13 años que estaban solos en un concierto multitudinario» y que «lo único que tenemos es el testimonio de estas madres» y ha aprovechado la ocasión para concienciar en este sentido, «que necesitamos aliados que son los padres».

Este concierto de Omar Montes volvió a congregar a cientos de personas en la zona de La Sevillana. El I Pinsapo Sound comenzó con una actuación de Frank Diago y se cerrará este próximo 15 de agosto con un tributo a los ochenta de la mano de No me pises que llevo chanclas, La Unión, Javier Urquijo de Los Secretos y versiones de los 80.