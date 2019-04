SUR Ronda Correr por una causa benéfica Juan Jordán es profesor de Educación Física en un colegio de Londres. / V. M. El rondeño Juan Jordán participará en la Maratón de Londres con el fin de recaudar fondos para una asociación VANESSA MELGAR Jueves, 4 abril 2019, 10:20

Juan Jordán será uno de los 40.000 afortunados que el próximo 28 de abril correrán la famosa Maratón de Londres, una prueba de las seis catalogadas en el mundo como World Marathon Majors. El joven de Ronda, de 26 años, es profesor de Educación Física en un colegio de la capital de Reino Unido y participará en este evento deportivo con el propósito de recaudar fondos para una asociación de la zona, llamada Leonard Cheshire. Será su primera maratón, en la que se ha fijado el objetivo de completarla en tres horas, tres horas y 45 minutos.

«Todo surgió antes de Navidad. Se pusieron en contacto conmigo mediante el colegio y me propusieron colaborar con ellos, fui árbitro en un partido de fútbol entre personas ciegas. El fundador me llamó y me preguntó sobre mis aficiones, le dije que estaba empezando a correr», ha explicado Jordán. A éste, desde la citada asociación le indicaron que tenían una plaza en la Maratón de Londres y le invitaron a correr para recaudar fondos: «Tuve un accidente en 2012, grave, me rompí el tendón de Aquiles del pie derecho y estuve bastante fastidiado durante cinco meses, no teníamos seguridad de que pudiera hacer una vida normal... así que el tema me tocó a nivel personal y decidí participar. Tengo muchas ganas», ha relatado este rondeño.

Corre una media de 50 kilómetros a la semana en la actualidad y comenzó a prepararse para la emblemática, y dura, maratón a principios de año: «Me preparo desde diciembre, pero desde enero de forma más seria», ha afirmado.

Jordán ha recaudado ya, con una campaña puesta en marcha, en torno a mil euros y el objetivo, ha indicado, es llegar a los 2.000: «Somos muy positivos, aún queda un mes para la prueba», ha expresado, al tiempo que ha recordado que esta asociación atiende a personas con distintas discapacidades, con el objetivo de educar y desarrollar habilidades para que puedan acceder al mercado laboral y, en definitiva, hacer una vida independiente, ellos y sus familias.

Aunque Jordán tiene en mente en este momento a Londres, no descarta en un futuro seguir corriendo por una buena causa.