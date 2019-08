SUR Ronda Continúa la polémica por el concurso de enganches de Ronda En cualquier caso, se ha anunciado la suspensión del concurso. / SUR El empresario de la plaza de toros, Francisco Rivera, se posiciona junto a la Real Maestraza, que apostaba por el desarrollo de la cita el domingo tras la Goyesca, que este año se adelanta por motivos de cartel y se queda fuera de la Feria; mientras que el Ayuntamiento quería llevar el evento al sábado, 7 de septiembre, dentro de festejo dedicado a Pedro Romero VANESSA MELGAR Lunes, 5 agosto 2019, 18:02

Continúa la polémica por la celebración del concurso de enganches que, tradicionalmente, tiene lugar en Ronda, el domingo de Feria. El adelanto de la Corrida Goyesca, por motivos de cartel, este año, ha propiciado que el concurso no tenga lugar, ya que el Ayuntamiento lo quería llevar al sábado 7 de septiembre (cuando estaba prevista la Goyesca) y la Real Maestranza de Caballería de Ronda (RMR), al domingo 1 de septiembre, tras la Goyesca. Ambos entes no han alcanzado un acuerdo y han protagonizado un cruce de comunicados, al que hoy se ha sumado el torero y empresario de la plaza de Ronda, Francisco Rivera.

Éste se ha posicionado del lado de la Maestranza y ha asegurado que propietarios de los carruajes desean que el concurso se celebre el domingo de rejones (el 1 de septiembre) y que otros ayuntamientos podrían pujar por la celebración de este evento.

La Real Maestranza argumentó que ha ofrecido gratuitamente la plaza para la exhibición de los enganches, lo que el Ayuntamiento calificó de faltar a la verdad y acusó al ente de solicitar al Real Club de Enganches de Andalucía, que organiza la cita, 50.000 euros, cantidad que tendría que asumir el Ayuntamiento al no disponer éste de fondos (más 30.000 en subvención), dijo el Consistorio. Rivera también puso en duda que la Maestranza haya pedido tal cantidad.

Comunicado del Ayuntamiento:

A pesar de los esfuerzos realizados desde el Ayuntamiento para que este año se celebrara el tradicional Concurso de Enganches en Ronda, ha sido completamente imposible alcanzar un acuerdo con la Real Maestranza de Caballería, que ha impuesto unas exigencias inasumibles para todos los rondeños, que hacen por completo inviable la realización del evento.

Desde el principio, la firme intención del Ayuntamiento ha sido que el Concurso de Enganches de Ronda se celebre dentro de la semana de Feria, una tradición que ha permanecido inamovible desde el inicio del desarrollo de este evento, hace más de medio siglo.

En este sentido se quiere dejar claro a la ciudadanía que el Ayuntamiento no puede asumir de ninguna manera el cambio en el calendario que pretende la Real Maestranza, de forma que el concurso quede fuera de la programación de la Feria de Pedro Romero.

Igualmente queremos agradecer al Real Club de Enganches su completa disposición y cooperación con el Ayuntamiento para salvar unos obstáculos, completamente ajenos a ambas instituciones, que finalmente han provocado que el evento no se haya podido llevar a efecto.

Por último, el Ayuntamiento quiere expresar su profundo malestar por esta situación generada por la absoluta falta de colaboración, que se considera incompresible ya que hasta ahora las decisiones de la entidad maestrante no habían conllevado unas consecuencias tan negativas para Ronda y los rondeños.

Comunicado de la Real Maestranza:

La decisión municipal de separar el concurso de enganches de las corridas de toros y de tratar directamente con el Club de Enganches, apartando a la Maestranza, ha dado como resultado que este año no acudan a Ronda.

Pues era la coincidencia de estos espectáculos lo que hacía atractiva la asistencia de los propietarios de carruajes, que acudían con familiares y amigos a los festejos taurinos y eran atendidos por la Maestranza, donde se encontraban como en su casa.

El trabajo de la Real Maestranza, en colaboración con el Ayuntamiento de Ronda y con el Real Club de Enganches, había permitido durante 35 años la celebración de tan singular evento, además de la donación de más de ‪150.000‬ euros de la recaudación a causas benéficas. Ha sido un gran ejemplo de colaboración entre dos entidades privadas sin ánimo de lucro y la Administración Pública hasta hace un mes.

Ante el fracaso de la negociación, se comprende que los gestores quieran descargar su responsabilidad con la Real Maestranza, que no ha participado en la negociación y ha ofrecido su plaza de toros gratuitamente para la exhibición en todo momento. Además de haber organizado el concurso durante 35 años y haber mostrado sobradamente su capacidad para tratar, recibir, organizar y aunar, siempre con la exigencia que merece Ronda.

El Real Club de Enganches y los propietarios de carruajes merecen la admiración y el agradecimiento de los rondeños, y la comprensión y colaboración del Ayuntamiento en lugar del trato que han recibido.

La Real Maestranza lamenta la gestión municipal de este gran espectáculo y, sobre todo, sus consecuencias para Ronda. Lamenta igualmente el lenguaje utilizado para culparla de la frustración, pero no se ha visto sorprendida por ninguna de las dos cosas.

Comunicado del Ayuntamiento:

Ante el comunicado emitido por la Real Maestranza, el Ayuntamiento de Ronda no desea entrar en polémica, y menos con una institución centenaria como ésta, pero no puede permanecer sin dar respuesta a afirmaciones que manifiestamente faltan a la verdad:

1. Es absolutamente falso que la Real Maestranza 'haya ofrecido la plaza completamente gratis', como manifiesta en su comunicado. Más bien al contrario, a cambio de la cesión, o lo que definieron como 'lucro cesante y gastos diversos' exigió al Real Club de Enganches una cantidad en metálico de más de 50.000 euros, dinero que la Maestranza nunca había solicitado con anterioridad a este año. Dado que el Real Club no dispone de fondos, era el Ayuntamiento quien tenía que asumir tal coste junto a 30.000 euros en concepto de subvención. A ello hay que añadir también las trabas logísticas para el desarrollo del espectáculo.

2. Igualmente, no responde tampoco a la verdad la afirmación de que el Ayuntamiento tenga ningún empeño en separar el Concurso de Enganches de las corridas de toros. El Ayuntamiento no está dispuesto a que la decisión unilateral de celebrar la corrida Goyesca fuera de la fecha prevista para la Feria de Pedro Romero, afectara a otros eventos como el Concurso de Enganches. Por tanto, ha sido la Maestranza la que pretendía sacar de la programación de la feria, además de la Goyesca, este tradicional evento ecuestre.

3. El Ayuntamiento quiere manifestar que el Real Club de Enganches de Andalucía siempre estuvo de acuerdo en celebrar el concurso en las fechas habituales, dentro de los días de la Feria de Pedro Romero.

4. Nuevamente el Ayuntamiento de Ronda lamenta profundamente esta polémica completamente perjudicial para nuestra ciudad, pero si alguna institución pretende en algún momento estar con sus acciones por encima de los intereses de Ronda y los rondeños, contarán siempre con la firme respuesta del Ayuntamiento. En este sentido, se anuncia la intención de poner en conocimiento de la Casa Real toda esta situación.

Comunicado de Francisco Rivera:

«Como gerente de la empresa de la plaza de toros de Ronda, considero mi obligación mantener la goyesca como una de las grandes corridas de la temporada, con reflejo en todos los medios de comunicación y visitantes y personalidades de toda España. Esa es la tradición que yo intento mantener por encima de todo y no es nada fácil.

Para ello necesito un mínimo de flexibilidad en las fechas. Tanto mi abuelo como yo hemos procurado cerrar el cartel más atractivo de la temporada en el sábado de feria, pero no siempre ha sido posible y se ha celebrado con toda naturalidad y éxito.

Sin ir más lejos, el año pasado se celebró el uno de septiembre. Cuando de lo que se trata es de poner a Ronda en el mapa en toda España, entiendo que merece cambiar un sábado por el anterior.

Al igual que los empresarios teatrales, hoteleros o deportivos, creo que tengo derecho a elegir la fecha que conduzca a ese difícil éxito. Agradezco a la Maestranza el que respete ese derecho sabiendo que siempre haré lo posible por coincidir con la feria.

Me permito solicitar humildemente al Ayuntamiento que colabore a que Ronda sea noticia en toda España el día de la goyesca. En la mayoría de las ciudades del tamaño de Ronda ya no hay toros, no digamos una corrida relevante.

Por mi condición de gerente de la empresa taurina, me consta el interés de los propietarios de carruajes en celebrar su exhibición el domingo de los rejones. He visto que son sus días de celebración, invitan a decenas de amigos y clientes, además de familiares, a las corridas, y muestran sus enganches. Les he visto encantados año tras año, disfrutando del conjunto y haciendo disfrutar a sus relaciones. Me consta que lamentan haber perdido esa oportunidad y su reticencia a acudir a Ronda en la fecha que les señala el Ayuntamiento.

A lo largo de más de veinte años he visto a la Real Maestranza subvencionar con cantidades muy relevantes el concurso de enganches cada año, atender a los propietarios, agasajar al club, invitar siempre y no pedir subvención nunca. ¿Quién puede creerse que de repente piden 50.000 euros? ¡Y en metálico¡ Debe tratarse de un malentendido.

Dos instituciones privadas sin ánimo de lucro y un empresario privado, han conseguido dos días sucesivos en la que Ronda se convierte en capital nacional de tauromaquia y enganches, un gran privilegio que ya quisieran muchas ciudades. ¿Por qué este año el ayuntamiento no se vuelca y ayuda como otros años?

Sería muy perjudicial para Ronda que se dañase irremisiblemente esa feria taurina y de carruajes. Sé de muchos ayuntamientos que ya están apostando por quedarse con el concurso y hacen tentadoras ofertas. Urge volver al agrado y colaboración de un fin de semana que es un privilegio para Ronda, su nombre y su hostelería. Ha habido roces y desencuentros que pueden romper un círculo virtuoso de afecto, cooperación y entusiasmo que se ha mantenido durante 35 años. Hemos pasado de que todos estemos encantados a que nadie lo esté y esa semilla puede perjudicar a todos y a Ronda, que es lo más importante».