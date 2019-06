SUR Ronda Ciudadanos no se suma al pacto de gobierno entre PP y APR en Ronda Serrato, votando este 26 de mayo. / V. M. Ciudadanos, no obstante, votará a favor de la popular María de la Paz Fernández como alcaldesa VANESSA MELGAR Viernes, 14 junio 2019, 18:50

Ciudadanos, finalmente, no se sumará al pacto de gobierno que han firmado PP y Alianza por Ronda (APR) en Ronda, según ha indicado el único edil que ha conseguido esta formación en la ciudad del Tajo, Alberto Serrano, que se sentará en el banco de la oposición

Serrano ha confirmado, no obstante, que votará mañana a favor María de la Paz Fernández (PP), como alcaldesa, ya que «elaboramos, con el PP, un acuerdo programático que es el que PP ha acordado con APR y con el que estamos de acuerdo», ha dicho, al tiempo que ha agradecido la confianza de ambos partidos.

Sobre el argumento de esta decisión, Serrano ha indicado que «no entramos en gobierno ya que en Ciudadanos se exigen unas condiciones de regeneración democrática a todos los partidos, condiciones que se están firmando en otros municipios, por coherencia vamos a la oposición», ha explicado.

En el fondo de la cuestión se encuentra el caso Acinipo, que sigue abierto y que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Ronda y entre los investigados se encuentra Josefa Valle, actual portavoz, de APR.

De esta forma, María de la Paz Fernández, que será investida por tercera vez este sábado alcaldesa, a las 12.00 horas, Valle, en representación de APR tras el fallecimiento, recientemente, de su líder, el ex alcalde Antonio Marín Lara, rubricaron el pasado miércoles, por la tarde, en el Hotel Catalonia Reina Victoria, un pacto de gobierno y anunciaron entonces que estaba prevista, en los próximos días, la adhesión de Ciudadanos, partido con el que los populares han negociado.

No obstante, cabe destacar que PP, con 9 ediles, y APR, con 3, ya alcanzan la mayoría absoluta, fijada en el Ayuntamiento de la ciudad del Tajo en 11 concejales, de un total de 21. De este modo, en la oposición quedarán PSOE, con la ex alcaldesa Isabel Aguilera al frente (6 ediles), IU, con Álvaro Carreño, Contigo, con la ex andalucista Isabel Barriga, y Ciudadanos, con Serrano.

Respecto al reparto de concejalías, Fernández afirmó que se reservaban Deportes y Juventud para Ciudadanos, aunque en el pacto que se rubricó, éstas se han atribuido a los populares. Este partido asumirá Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, Contratación, Acción Social, Seguridad Ciudadana, Patrimonio Histórico, Bomberos y Protección Civil, Educación, Agricultura, Ganadería y Caminos Rurales, Pedanías, Obras y Urbanismo, Vivienda, Cementerio, Servicios Operativos, Montes, Turismo, Feria y Fiestas y Relaciones Institucionales; y APR, Cultura, Parques y Jardines, Soliarsa, Comercio, Industria, Mercados y Mataderos, Tráfico, Transformación Tecnológica y Empleo.

En el acuerdo de gobierno también se cita que el PP designará al jefe de la Policía Local, al Cronista Oficial de la ciudad y la presidencia de Turismo de Ronda, S. A. También se recoge nombrar a Fernández alcaldesa y que el reparto de alcaldías será: primera, tercera, cuarta, quinta y sexta para el PP y la segunda y séptima para APR.

Fernández ya anunció que este sábado quedará abierto al tráfico el Puente Nuevo, como la primera medida de este nuevo equipo de gobierno. Entre los proyectos que se marcan ambos partidos, recogidos en este acuerdo, figuran además: desarrollar el plan integral de la garganta del Tajo; redactar un nuevo PGOU y un Plan especial del casco histórico; crear un nuevo polígono industrial; un plan de limpieza con reposición de mobiliario urbano; una nueva estación de autobuses junto a la supresión del paso a nivel del Mercadona; construcción de una nueva piscina municipal; desarrollar una zona de parking subterráneo con parque en superficie en la actual estación de autobuses; tramitación administrativa para que el antiguo Cuartel de la Concepción pase definitivamente al Ayuntamiento; traslado del Conservatorio de Música a la Casa de la Cultura; traslado de la Oficina Municipal de Turismo a la Casa de la Cultura; construcción de un nuevo campo de césped artificial; implantar en Ronda la formación dual profesional; solicitar y trabajar para que el centro de interpretación del futuro parque nacional de la Sierra de las Nieves esté en Ronda; trabajar para impulsar la autovía hacía Málaga y mejorar el resto de las comunicaciones; y la creación de un parque de familias en la barriada de San Rafael.