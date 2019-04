SUR Ronda Ciudadanos sigue sin desvelar si se presentará en Ronda Francisco Orozco es el coordinador local. / F. O. La intención de la formación, cuyo coordinador es Francisco Orozco, es concurrir por primera vez ante las urnas, ya que en 2015 no lo hizo VANESSA MELGAR Martes, 9 abril 2019, 13:33

El escenario político en Ronda de cara a las próximas elecciones municipales, en mayo, sigue despejándose, pero aún quedan incógnitas. Una de ellas se refiere a si Ciudadanos finalmente concurrirá o no en esta convocatoria, ya que, en la anterior, en 2015, no lo hizo, pese a que se llegó a barajar la posibilidad hasta bien entrada la cita con las urnas. Según ha explicado Francisco Orozco, coordinador local de la formación en la ciudad del Tajo, de momento no existe novedad y la intención es someterse al escrutinio de los rondeños, en este caso, por primera vez. Cabe recordar que Orozco, abogado y profesor universitario, ha renunciado a ser el cabeza de lista del partido de Albert Rivera en Ronda por motivos personales.

Por otro lado, desde la dirección provincial de la formación tampoco han arrojado luz sobre el futuro de Ciudadanos en Ronda en relación con las municipales. Al parecer, sí se habría configurado una lista que se habría remitido a las instancias provinciales.

En este contexto, sí han presentado ya sus listas electorales PSOE, IU y PP, encabezadas por la ex alcaldesa Isabel Aguilera, el edil Álvaro Carreño y la concejala y ex regidora María de la Paz Fernández, respectivamente. APR, que concurrirá con el ex alcalde Antonio Marín, ya desveló las líneas principales de su programa electoral, la igual que lo están haciendo los populares, pero no ha dado a conocer su lista; e Isabel Barriga, tras la desaparición del PA, hizo público ayer que se presentará a las municipales con 'Contigo Ronda', de la formación nacional 'Contigo somos democracia'.

También se presentará Podemos, con Raúl Cordero. Otra de las características del escenario electoral rondeño se refiere a que no ha sido posible la confluencia entre IU y Podemos, ya que ambas formaciones no han alcanzado un acuerdo para ofrecer un gran bloque de izquierdas. También se ha roto el acuerdo entre Podemos y EVA Espacio Verde, por diferencias entre las dos formaciones, por lo que ésta última también se presentaría.

Finalmente, VOX, que se está armando en Ronda, aún no ha confirmado si concurrirá, aunque desde la dirección provincial de esta formación se indicó que se está trabajando en la candidatura.