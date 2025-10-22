Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tramo del camino rural que une Benarrabá y Genalguacil, donde ya se han ejecutado los trabajos de mejora. SUR

El camino entre Benarrabá y Genalguacil reducirá el trayecto a menos de media hora

La Diputación destina más de 150.000 euros a mejorar la conexión entre ambos municipios mediante la rehabilitación del camino rural, lo que permitirá acortar el recorrido en 25 minutos y poco más de nueve kilómetros

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Benarrabá

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:01

Comenta

Es una de las máximas y más insistentes luchas que lleva a cabo la Serranía de Ronda en los últimos años. La comunicación entre sus ... municipios, y sobre todo entre los más pequeños, sigue teniendo a los organismos provinciales y autonómicos buscando fórmulas para mejorar esta situación. Una de ellas se está haciendo efectiva en uno de los caminos que comunica a dos municipios del Valle del Genal: Benarrabá y Genalguacil. Este proyecto beneficiará en temas de tiempo y espacio, reduciendo a 25 minutos y apenas nueve kilómetros el recorrido.

