El camino entre Benarrabá y Genalguacil reducirá el trayecto a menos de media hora

Es una de las máximas y más insistentes luchas que lleva a cabo la Serranía de Ronda en los últimos años. La comunicación entre sus ... municipios, y sobre todo entre los más pequeños, sigue teniendo a los organismos provinciales y autonómicos buscando fórmulas para mejorar esta situación. Una de ellas se está haciendo efectiva en uno de los caminos que comunica a dos municipios del Valle del Genal: Benarrabá y Genalguacil. Este proyecto beneficiará en temas de tiempo y espacio, reduciendo a 25 minutos y apenas nueve kilómetros el recorrido.

El itinerario por carretera actualmente existente entre ambos municipios supone circular por las siguientes vías: la MA-8303, la A-369, la MA-8305 y la MA-8304, con una longitud total de 20,4 km de recorrido y un tiempo de viaje de 37 minutos. Sin embargo, con este proyecto ya en marcha, se permitirá recortar el tiempo de viaje en 12 minutos y más de 11 kilómetros respecto al itinerario actual.

Itinerario actual Longitud: 20,4 Km

Tiempo: 37 minutos

Esta primera parte de la mejora en el camino, financiada en su totalidad por la Diputación de Málaga, ha tenido una inversión que ronda los 150.000 euros y ha sido realizada por la empresa Miboli Construcciones. Desde la Diputación se ha especificado, además, que la institución provincial transfirió el dinero al propio Ayuntamiento de Benarrabá, que se ha encargado de la obra.

Itinerario futuro Longitud: 9 kilómetros

Tiempo: 25 minutos

Una actuación que, además, ha tenido como objetivo arreglar unos tres kilómetros de los seis que conforman el camino dentro del término municipal, saneando la plataforma donde las deformaciones eran más acusadas, y en el resto del trazado se ha extendido un paquete de firme consistente, según los puntos de actuación, en zahorra artificial y una capa de aglomerado asfáltico. La Diputación también ha explicado que, en determinadas zonas, se ha efectuado la contención de taludes mediante la ejecución de muros.

Desde el organismo provincial informaron que las obras en el tramo del término municipal de Genalguacil aún no han comenzado, a la espera de las autorizaciones ambientales necesarias para poder ejecutar las mejoras previstas.

Estas primeras intervenciones forman parte del Plan Vía-ble, tal y como explicó la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, quien también aclaró que esta hoja de ruta fue puesta en marcha por la Diputación de Málaga para los ayuntamientos que soliciten obras de mejora de caminos públicos municipales que contribuyan a acortar tiempos o distancias de recorrido entre núcleos de población.

Asfaltado

Asimismo, además de esta actuación que beneficiará tanto a Genalguacil como a Benarrabá, este último también ha recibido una inversión de 220.000 euros en el asfaltado de la carretera MA-8303, que corresponde al acceso principal al pueblo. Más precisamente, según comunicó Atencia, se ha asfaltado un tramo de 0,85 kilómetros desde la carretera paisajística Ronda-Algeciras (A-369), adjudicado a Canteras de Almargen, S.L.

Además de esta actuación que beneficiará tanto a Genalguacil como a Benarrabá, este último también ha recibido una inversión de 220.000 euros en el asfaltado de la carretera MA-8303,

Según se indicó, antes del extendido de la capa de aglomerado asfáltico, se ha realizado la nivelación de las zonas de la carretera que presentaban mayor deformación. Para concluir los trabajos, se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud y en la intersección con la A-369.

La diputada ha explicado que es una actuación que se enmarca en el cuarto plan de refuerzo de firmes de las carreteras provinciales, que afecta a 63 kilómetros de 18 vías y que contempla una inversión global de 5,2 millones de euros.