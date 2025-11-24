El Ayuntamiento de Ronda proyecta una gran plaza para transformar la barriada de la Feria

El Ayuntamiento de Ronda ha anunciado la creación de una gran plaza en la barriada de la Feria, un proyecto que tiene como objetivo principal ... mejorar la accesibilidad de este entorno urbano. La alcaldesa, Mari Paz Fernández, explicó los detalles durante una visita a la zona junto a la delegada municipal de Obras, Concha Muñoz. Según señaló, esta actuación responde directamente a las demandas vecinales, que ya habían solicitado un parque infantil —recientemente inaugurado— y que también reclamaban mejoras en la accesibilidad de un área donde residen numerosas familias, especialmente familias jóvenes.

Las obras, previstas para desarrollarse a lo largo de 2026, contarán con una inversión superior a los 300.000 euros. Una vez licitado el proyecto, el plazo de ejecución será de siete meses. La intervención se centrará en la avenida Príncipe de Asturias, en el tramo comprendido entre las calles Lola Peña y Pintor Jesús González de la Torre. En este espacio, que suma una superficie de 1.305,50 metros cuadrados, se construirá una gran plaza que pretende convertirse en un punto de referencia para la convivencia vecinal, dando prioridad al peatón frente al tráfico rodado que actualmente predomina.

1.300 metros cuadrados

En la actualidad, la zona presenta un estado obsoleto, con barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad y con una iluminación deficiente que reduce la calidad funcional y ambiental del entorno. La alcaldesa señaló que el proyecto permitirá poner en valor este espacio urbano mediante una reorganización completa basada en la creación de una plataforma única. De esta manera, se eliminarán los desniveles existentes y se facilitará la movilidad de los vecinos, especialmente de quienes encuentran dificultades para transitar por el área debido a su configuración actual.

La remodelación

Por su parte, la remodelación incluirá la instalación de nueva iluminación y mobiliario urbano, así como la incorporación de vegetación adaptada al clima de Ronda. También se sustituirá el pavimento por uno más moderno y adecuado al uso previsto para este espacio renovado. Uno de los aspectos técnicos del proyecto será la renovación de los sistemas de saneamiento y pluviales, una actuación necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de estas infraestructuras básicas dentro del ámbito de intervención.

Fernández destacó que la actuación busca generar un entorno más amable y accesible para los residentes, respondiendo a las prioridades marcadas por los propios vecinos de la barriada. La regidora insistió en la importancia de acercar la información del proyecto a los ciudadanos y anunció que este será explicado con detalle a los habitantes de la zona. De esta forma, el Ayuntamiento pretende mantener una comunicación directa con la barriada de la Feria durante todo el proceso, desde la presentación definitiva hasta el inicio y desarrollo de las obras previstas.