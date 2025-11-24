Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Ronda muestra el plano del proyecto de la nueva plaza en la barriada de la Feria. SUR
SUR Ronda

El Ayuntamiento de Ronda proyecta una gran plaza para transformar la barriada de la Feria

La actuación, con una inversión de más de 300.000 euros, transformará 1.300 metros cuadrados de la avenida Príncipe de Asturias

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

El Ayuntamiento de Ronda ha anunciado la creación de una gran plaza en la barriada de la Feria, un proyecto que tiene como objetivo principal ... mejorar la accesibilidad de este entorno urbano. La alcaldesa, Mari Paz Fernández, explicó los detalles durante una visita a la zona junto a la delegada municipal de Obras, Concha Muñoz. Según señaló, esta actuación responde directamente a las demandas vecinales, que ya habían solicitado un parque infantil —recientemente inaugurado— y que también reclamaban mejoras en la accesibilidad de un área donde residen numerosas familias, especialmente familias jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ayuntamiento de Ronda proyecta una gran plaza para transformar la barriada de la Feria

El Ayuntamiento de Ronda proyecta una gran plaza para transformar la barriada de la Feria