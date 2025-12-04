El Ayuntamiento de Ronda licita un nuevo vial de 350 metros que conectará tres barriadas

La estructura urbana de Ronda incorporará en los próximos meses un nuevo eje viario que aspira a resolver uno de los déficits históricos de movilidad ... en la zona Este del municipio. La actuación, ya licitada por el Ayuntamiento, contempla la creación de una calle completamente nueva que enlazará las barriadas de La UVA, La Harinera y Almocábar, tres enclaves muy habitados y con una alta densidad de tráfico interno. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 633.000 euros, impuestos incluidos.

Según detalló la alcaldesa, Mari Paz Fernández, la obra se ejecutará sobre un tramo de suelo que permanece sin desarrollar, con un terreno terrizo y cubierto por vegetación. El Ayuntamiento considera que esta transformación urbanística permitirá cohesionar barrios que hoy funcionan prácticamente como compartimentos separados, pese a su proximidad. El vial discurrirá entre las calles Cuevas del Becerro y José Díaz Giles, uniendo puntos que hasta ahora carecían de conexión directa en superficie.

El trazado previsto alcanza los 350 metros de longitud y nacerá plenamente urbanizado. El pliego recoge actuaciones en alumbrado público, pavimentación, acerados, redes de saneamiento y sistema de recogida de aguas pluviales. Esta intervención integral permitirá que la nueva calle se incorpore de inmediato a la red viaria sin limitaciones, algo especialmente importante en un entorno donde los accesos actuales presentan cuellos de botella y dificultades para absorber los movimientos internos de tráfico.

Una de las novedades más relevantes del proyecto es la habilitación de alrededor de un centenar de plazas de aparcamiento gratuito, un recurso muy demandado por los vecinos de las tres barriadas. La alcaldesa subrayó que la falta de estacionamiento es uno de los problemas más repetidos por los residentes y que esta nueva bolsa contribuirá a aliviar la presión diaria que soportan estas zonas, donde el crecimiento residencial de las últimas décadas no ha ido acompañado de una ampliación equivalente del espacio para vehículos.

Seguridad vial

Además de mejorar la movilidad y el aparcamiento, la actuación tendrá impacto directo en la seguridad vial. El expediente incluye la prolongación del cerramiento de las vías del tren que discurren por este punto de Ronda, de modo que se reforzará la protección en un tramo especialmente sensible por su cercanía a viviendas y pasos peatonales. La regidora destacó que este refuerzo del cerramiento era una demanda vecinal recurrente y que la obra permitirá resolverla aprovechando la intervención global en la zona.

Las empresas interesadas en optar al contrato dispondrán hasta el 29 de diciembre para presentar sus ofertas. Tras la adjudicación definitiva, el Ayuntamiento calcula que las obras podrán comenzar durante el primer trimestre del año, con un plazo estimado de seis meses para su ejecución. La financiación cuenta, además, con el apoyo económico de la Diputación de Málaga, que participa en proyectos municipales destinados a mejorar la accesibilidad y la articulación urbana en entornos poblacionales consolidados.

Este nuevo vial se integra en una estrategia más amplia con la que el Ayuntamiento pretende modernizar la red urbana de Ronda mediante actuaciones localizadas que unan barriadas, abran nuevas conexiones y recuperen espacios degradados. Fernández insistió en que el proyecto no solo mejorará la movilidad, sino que generará «un cambio real en el día a día de los vecinos», especialmente de quienes viven en los tres barrios afectados.