Vista aérea del tramo de terreno sin urbanizar entre las calles Cuevas del Becerro y José Díaz Giles. SUR
SUR Ronda

El Ayuntamiento de Ronda licita un nuevo vial de 350 metros que conectará tres barriadas

El proyecto, dotado con 633.000 euros, habilitará una nueva calle entre Cuevas del Becerro y José Díaz Giles

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Ronda

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:11

Comenta

La estructura urbana de Ronda incorporará en los próximos meses un nuevo eje viario que aspira a resolver uno de los déficits históricos de movilidad ... en la zona Este del municipio. La actuación, ya licitada por el Ayuntamiento, contempla la creación de una calle completamente nueva que enlazará las barriadas de La UVA, La Harinera y Almocábar, tres enclaves muy habitados y con una alta densidad de tráfico interno. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 633.000 euros, impuestos incluidos.

