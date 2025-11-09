Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ronda

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Navarro durante La Desertica de este año. SUR

Alejandro Navarro, el malagueño que venció al desierto almeriense con un 92 % de discapacidad

Apenas cuatro meses después de completar los 101 kilómetros de Ronda, el deportista volvió a hacer historia al convertirse en la primera persona tetrapléjica en finalizar La Desértica, una de las pruebas de ultrafondo más duras de España

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:11

Comenta

El sol de Almería no perdona. En mitad de un paisaje árido y polvoriento, con el viento golpeando la piel como fuego, Alejandro Navarro pedalea ... sin descanso. Durante 15 horas, este deportista malagueño con un 92 % de discapacidad avanzó por el recorrido de La Desértica, una de las pruebas de ultrafondo más duras del país, organizada por la Legión Española. Al cruzar la meta, no solo había vencido al calor y al terreno: acababa de hacer historia como la primera persona tetrapléjica en completar el desafío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Que el Bosque de Cobre no te impida disfrutar de sus pueblos: se han llenado de arte y colores
  2. 2 Cuenta atrás para adaptarse a Verifactu, el Gran Hermano de las facturas: ¿qué impacto tendrá en pymes y autónomos de Málaga?
  3. 3 Muere en la cárcel el detenido por el último crimen machista en Málaga a los 84 años
  4. 4 Colas en la N-340 en la zona este de Málaga por el reasfaltado: los alcaldes exigen que se haga por las noches
  5. 5 Cae íntegro en Málaga el segundo premio del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de este sábado
  6. 6 El polvorín de la cárcel de Alhaurín de la Torre: se desata una batalla campal entre dos grupos por el control del módulo
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en un lote de chóped distribuido en Andalucía y vendido en un conocido supermercado
  8. 8 Higuerón compra el Marbella Golf y se alía con Hilton para abrir un Waldorf Astoria
  9. 9 ¿Has recibido este correo con la factura de la luz? No la descargues: contiene un archivo malicioso
  10. 10 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alejandro Navarro, el malagueño que venció al desierto almeriense con un 92 % de discapacidad

Alejandro Navarro, el malagueño que venció al desierto almeriense con un 92 % de discapacidad