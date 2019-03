El abogado rondeño Francisco Orozco descarta ser el candidato de Ciudadanos V Lunes, 25 marzo 2019, 00:42

melgar. El abogado rondeño Francisco Orozco ha descartado recientemente ser el candidato de Ciudadanos a las próximas elecciones municipales que tendrán lugar el 26 de mayo. El letrado ha argumentado motivos profesionales, ya que, insistió, le es imposible compatibilizar esta función con su profesión. También imparte clases en la Universidad de Sevilla (USE). Orozco, no obstante, sí seguirá al frente del partido de Albert Rivera en Ronda, como coordinador local.

De esta forma, sigue siendo una incógnita, de cara las próximas municipales, la concurrencia de esta formación en la ciudad del Tajo. En la convocatoria de 2015, aunque se especuló con su presentación ante la urnas, finalmente, ésta no se produjo. Ahora la intención, según aseguró Orozco a este periódico, es concurrir a los comicios locales. No obstante, aún no se ha desvelado quién será el candidato o candidata y quiénes serán los integrantes de la lista.

Al igual que Ciudadanos, también sigue sin aclararse si se presentará Vox, aunque su intención es que sí. El partido tiene coordinador local, Antonio Moreira.