IU y PP rompen el pacto de Gobierno en Cuevas de San Marcos Google Maps La coalición de izquierdas y los populares se aliaron tras las elecciones municipales de 2015 sumando cuatro y tres concejales respectivamente FERNANDO TORRES Málaga Jueves, 2 agosto 2018, 11:26

A diez meses de las elecciones municipales, el pacto de Gobierno entre Izquierda Unida y Partido Popular se ha deshecho. Tres años y dos meses después de que ambas formaciones sumaran sus concejales (cuatro y tres respectivamente), una serie de diferencias internas han llevado al punto y final del histórico acuerdo. Según ha indicado la alcaldesa, Lourdes Gutiérrez (IU) a SUR, la situación «venía arrastrándose desde cierto tiempo, había falta de confianza por el modo de trabajar del PP».

La alcaldesa asegura que el equipo de Gobierno se han visto varias veces en una «situación incómoda con familias del municipio» por la forma en la que el Partido Popular ha gestionado y promovido la bolsa de empleo. «Han venido muchas familias con una promesa del PP que no se podía cumplir, lo que ha generado mucho sinsabor y momentos de conflicto; nosotros preferimos hacer políticas con las mismas normas para todos, no ofreciendo cosas que no se pueden cumplir a familias concretas».

Por su parte, el portavoz popular, ha recordado a SUR que cuando se firmó el pacto se acordó que «sin una causa justificada no se podía romper». Molina apunta a la valoración que los vecinos están haciendo del trabajo del PP como argumento del fin del acuerdo: «Se ve que la forma que hemos tenido de trabajar le ha gustado más a la gente, el pueblo ha visto que hemos estado en la calle, a los que han buscado del Ayuntamiento es a nosotros y eso no les ha gustado de cara a las próximas municipales». Añade que una de las causas internas que se han argumentado están en el aumento de gasto, algo que también desmiente: «Cuando entramos había 800.000 euros de deuda y nos vamos con solo 100.000 euros, y podríamos haberla dejado a cero». «Hemos conseguido una instalación deportiva desde la concejalía de Deportes que es la envidia de la provincia».

En cuanto a las bolsas de empleo, Molina deja claro que su partido se ha limitado a «abrirlas a todo el mundo» porque siempre entraban a trabajar «los mismos».

En las elecciones municipales de mayo de 2015, IU fue la lista más votada, obteniendo 4 concejales, seguida por el PSOE, también con 4 concejales, y por el PP, con un resultado histórico de 3 concejales. El pacto no se produjo hasta el mes de octubre, y estuvo justificado en la necesidad de dotar de agilidad a las decisiones municipales para que no se estancaran en debates partidistas, tal y como argumentó el portavoz del PP tras anunciar la unión. IU se encargaba de las concejalías de Participación Ciudadana, Juventud, Medio Ambiente y Seguridad mientras que el PP dirigía la primera Tenencia de Alcaldía –en la persona de Molina–, y las concejalías de Educación, Turismo y Deporte.

El PSOE de la localidad ha convocado un comité extraordinario esta tarde para analizar la situación en la que ha quedado el municipio, según ha explicado a SUR el secretario de organización de la formación, Francisco Moscoso.